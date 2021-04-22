五月報稅看過來！ 今年有「5大利多」報你知

五月報稅即將登場，賦稅署表示，以去年申報件數及金額來推估，今年全國綜所稅報稅戶數約639萬戶，預估繳稅金額1353億元，與去年差不多。今年報稅有五大利多，包括：基本生活所需費用調高、領取政府疫情補助免稅、受疫情影響業者調增費用率、領取振興三倍券免稅，但捐贈振興三倍券可列舉扣除。

今年綜所稅申報還新增手機報稅及行動認證二項服務，賦稅署指出，目前約六成二採網路申報，三成六採稅額試算申報，合計占比已達九成八，今年新增手機報稅及行動認證後，不需讀卡機也可報稅，更方便，建議民眾多使用網路報稅，廿四小時隨時可以辦理，免出門也不須到國稅局排隊，輕鬆在家就可以完成報稅，也避免疫情群聚風險。

中區國稅局局長吳蓮英表示，配合主計總處公布之每人可支配所得中位數，調整109年度每人基本生活所需之費用金額為18.2萬元，較前一年度增加七千元，為歷年來最大調幅，保障納稅者基本生活所需費用不被課稅，減輕民眾納稅負擔。

因應疫情，及時協助納稅義務人減輕繳稅負擔，財政部透過津貼補助免稅、紓困緩稅等面向提供稅務協助，民眾因受肺炎疫情影響，自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償都免稅。受疫情影響的醫事人員及相關業者，調高費用率，減輕納稅負擔。

去年人人都領到的「振興三倍券」，民眾出一千元，政府贈與二千元 ，吳蓮英指出，政府贈與的二千元免稅，但民眾將捐贈三倍券給教育、文化、公益、慈善機構或團體，得以捐贈振興三倍券的票面金額三千元，於綜合所得總額的百分之廿額度內申報捐贈列舉扣除；如捐贈給政府單位，則可全數申報捐贈扣除額。