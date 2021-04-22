不畏疫情！ 財部估今年營所稅自繳稅額「不減反增」

5月報稅季將至，財政部今（22）日召開所得稅結算申報宣導記者會，賦稅署長許慈美表示，今年個人綜合所得稅申報戶數與稅額應會與去年相當，約639萬戶、1,350億元左右；至於營利事業所得稅，財政部則預估稅額將「不減反增」。

許慈美表示，今年5月辦理109年所得稅結算申報，考量我國防疫有成，民眾將防疫融入生活，且財政部提供多元申報服務，並新增手機報稅、行動電話認證，因此今年報稅維持一個月期間。

許慈美表示，去年5月申報綜所稅共639萬戶，稅額約1,353億元，預估今年個人申報戶數及稅額，大致會與去年相當。

營所稅方面，去年申報108年度營所稅，共96萬件申報，自繳稅額2,973億元，然而去年雖有疫情攪局，但財政部認為，今年申報109年度營所稅將不減反增。

財政部官員表示，由於去年下半年經濟復甦，加上去年免辦營所稅暫繳的企業，會在今年報稅時回補，導致營所稅有望超越去年。至於增加幅度多少，目前尚難以評估，得視實際申報情形而定。

中區國稅局長吳蓮英表示，今年綜所稅申報有五大利多，包括基本生活費調升、領取政府補助免稅、調高執行業務者費用率、領取振興三倍券免稅、捐贈三倍券可列舉扣除。

其中基本生活費調升至18.2萬元，許慈美表示，基本生活費較前一年度增加7,000元，是歷年最大調幅，以四口之家而言，若其餘條件不變，可望減少課稅所得額2.8萬元。

許慈美建議納稅人可用「網路取代馬路」，多多利用多元申報管道，像是今年新增的手機報稅、行動電話認證。

財政資訊中心主任張文熙表示，手機報稅適合不須編修申報資料的民眾使用，往年符合這樣資格的申報戶約155萬戶，鼓勵可以多多利用。