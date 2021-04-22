推囤房稅？ 財部：督促地方評估差別稅率、評定房屋現值

對於「囤房稅」修法議題，財政部次長李慶華今（22）日表示正持續搜集資料、審慎評估中，將督促地方政府及因地制宜評估是否採取差別稅率、依照實際房屋建造成本，覈實評定房屋現值。

行政院推動健全房地產市場方案，其中稅制手段，推出包括房地合一稅2.0等作法。在野黨也屢次呼籲政府，應配合推動「囤房稅」，以發揮更大效果。

對此，李慶華於行政院院會後記者會回答表示，其實就「囤房稅」，也就是大家認為對於多戶房屋應課重稅，在現有《房屋稅條例》第五條就有此機制，只是地方政府並未真正去訂定。

李慶華表示，財政部之後要做的事，是督促地方政府要積極地因地制宜，決定是否要採取差別稅率；除了稅率還有稅基，稅基調整對持有稅課徵也非常重要，也會持續督促地方依照實際房屋建造成本，覈實評定房屋現值。

李慶華說，囤房稅的課徵，還涉及房屋定義，認定上的困難度、複雜度也相對較高，還有城鄉差距、繼承與共有房屋等，也是涉及房屋稅的處理。

李慶華表示，此外，還有持有稅的處理，是否會因此影響租金訂定。她解釋，在供需市場中，房東比較強勢的地區，也許會因此調整，而有漲租理由，而影響弱勢族群、剛出社會的青年學子等。

至於是否推動囤房稅修法？李慶華表示，因未有多項因素需考慮，且評估何種樣態的房屋，要納入多戶房屋加重課稅，而且還要觀察房屋的供需狀況，因此財政部正持續搜集資料、審慎評估中。