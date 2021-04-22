政院修正房屋稅條例 10萬元以下房屋免稅以3戶為限

行政院會今討論通過「房屋稅條例」部分條文修正草案，明定適用住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅規定的要件，將排除非自然人的適用資格，同時自然人持有，以3戶為限。財政部次長李慶華指出，初估將影響8萬6千多戶，影響稅收為0.59億元。

財政部指出，為避免房屋所有人藉編釘或增編房屋門牌號碼，將房屋分割為小坪數出租獲利，却適用低價房屋免稅規定，所以修正「房屋稅條例」部分條文。

財政部表示，現行房屋稅條例第15條第1項第9款規定，住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，此次修法排除非屬自然人，如法人等持有者的適用，且自然人持有全國以3戶為限，並自110年7月1日施行。

李慶華指出，在法人的部分，影響人數有1萬0898人，擁有房屋的戶數為3萬8280戶，影響的稅收初估為0.32億元；在持有超過3戶以上的自然人方面，之後也不能再享受免稅，初估有1萬8686人，共4萬7878戶，相對影響的是稅收是0.27億元。

李慶華並表示，未來如修法通過，若是已擁有超過3戶的自然人，將有一個月的時間至稅捐機關擇定要適用免稅的3戶，不然就是由稅捐機關從優代替擇定。若自然人對機關擇定有意見，可在隔年的6月30日以前申請變更。

她並表示，如果是修法之後，自然人才擁有超過3戶，可在事實發生30日內向稅捐機關申報，擇定免稅範圍。至於始終維持3戶以下的自然人，則無須在修法後做申請，稅捐機關將透過系統給予免稅。