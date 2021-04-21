自住需求強勁 國有都更宅標脫率創新高

不畏打炒房政策，國有都更宅本次標脫率創新高，財政部國有財產署今年度第二批標售的都更分回宅於今（21）日開標，本批共計發標二大建案共42戶，其中「正隆天第」雖然全數流標，但「南方莊園」順利標脫35戶，本批標脫率83.3%刷新近年紀錄，反映市場自住需求暢旺。

國產署本次標售的42戶都更宅當中，來自二大主要案源，其中六戶來自台北市中正區的正隆天第，可惜全數流標；另外36戶則來自文山區的南方莊園，該案鄰近台北捷運辛亥站，不過每戶價格平實，成為本次拉高標脫率的主力。

根據統計，這次南方莊園標脫總金額為9.8億元，得標人當中，有31戶是個人投標得標，只有四戶是法人得標，國產署表示，這樣的結果，反映民眾自住的剛性需求，其實還是占市場的大宗，本次標售也符合民眾期待，更合理創造國庫收入。

值得注意的是，由於南方莊園成為大熱門，讓本次都更宅標售率高達83.3%，創下近年最高紀錄，國產署副署長游適銘指出，在過去標售都更分回宅的經驗中，每批釋出案件，標脫率約在四成至五成左右，像今年3月才完成前一批標售，當時標脫率即為51％。

游適銘表示，後續還會端視市場情形，綜合評估後釋出新案，今年還會有數批都更分回宅標售，最快一批預計5月登場；其中本次最受歡迎的南方莊園，還有30餘戶尚未釋出。

南方莊園目前每戶總價多在2,000萬元至3,000萬元之間，此次標售每坪單價約落在60餘萬元左右，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，該建案鄰近捷運站，前有公園、後有市場、機能佳，建商口碑也不錯，重點是近一年的平均成交價，約為每坪64.5萬元左右，本次標售價格尚算實惠。

徐佳馨表示，文山區不論是首購、換屋都有需求，且在同一個社區當中，市場上目前也較無中小坪數的產品，成為本次國產署標售的優勢。