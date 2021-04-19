境外資金專法8月落日 CFC緊接在後

資誠聯合會計師事務所、中華產業國際租稅學會今（19）日舉辦「後資金回台專法時代：海外稅務與傳承」研討會，資誠家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，隨著境外資金專法落日，很可能受控外國公司（CFC）課稅規定，也會在明年接著上路，建議企業提前考量因應。

台北國稅局局長宋秀玲指出，為方便海外資產人士，財政部已於2019年放寬資金回流渠道，先後提供資金回台稅務專屬個案諮詢服務，以及為期二年的《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，這項制度一定會今年8月中落日。

隨著境外資金專法落日，中華產業國際租稅學會理事長林東翹指出，依據立法院決議，CFC可能會在專法落日後一年內實施，最有可能的日出時機，是2022年1月1日，勢必成為明年最重要租稅議題。

洪連盛指出，在國際反避稅措施陸續施行的現況下，還有保留資產在海外的台商，應積極處理後續海外資產，如果等CFC實施後，國稅局將對利用海外公司，遞延海外所得課稅的台灣個人跟公司，提前於該筆所得發生時，就對該台灣個人或公司課稅。

資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允指出，企業與個人除了必須面對反避稅措施，也應積極因應海外資產的傳承議題，海外資產在傳承的過程中，要面對的議題與複雜度更甚於國內資產，例如民法應繼分與特留分、夫妻剩餘財產差額分配請求權等議題，在海外資產傳承也須注意。

洪連盛表示，全球疫情雖似已趨緩，但區域政治與經貿戰火卻持續升溫，再加上從未停下腳步的全球反避稅措施，持續對高資產人士與台商的海外營運布局及資產配置造成衝擊，建議有相關議題的人把握時間，綜合評估未來資金運用、稅負及傳承議題，即早進行管理，以因應變局。