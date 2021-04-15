紅蘿蔔來了！創櫃板投資這5家 免計入個人基本所得額

鼓勵投資創櫃板，政府祭出稅負優惠當紅蘿蔔，凡符合規定的高風險新創事業公司，股票交易時公司設立未滿五年，得免計入個人基本所得額。據櫃買中心統計，創櫃板有五家公司符合資格，包括大麥（7600）、大恆（7598）、希摩（7565）、渥爾（7564）及琉暢（7549）等五家公司。

配合政策培植新創事業公司以帶動產業轉型政策，財政部日前修正所得基本稅額條例，自今年起，只要是經中央目的事業主管機關核定的國內高風險新創事業公司，且股票交易時，公司設立未滿五年，將免予計入個人基本所得額。

所謂符合經中央目的事業主管機關核定的高風險新創事業公司，櫃買中心表示，已登錄創櫃板公司若符合「所得基本稅額條例第12條高風險新創事業公司認定辦法」相關規定，即視為核定的高風險新創事業公司，主要有三大類，一是公司自設立登記日起算未滿五年，且依辦法經櫃買中心委任的創新創意審查委員審查過半數同意；其二是取具中央目的事業主管機關、科技部、縣（市）以上層級政府、國家實驗研究院、工業技術研究院、商業發展研究院、資訊工業策進會或其他經櫃買中心認可機關出具的「公司具創新創意意見書」；第三類是取具中央目的事業主管機關敘明公司具創新創意理由之推薦函，而登錄創櫃板的公司。

櫃買中心表示，將按季於網站公告符合名單及相關資訊，因創櫃板是為了提供新創企業在籌資、建立會計內控制度及提升知名度，未來投資人交易經視為核定高風險新創事業公司的創櫃板公司股票，可免予計入個人基本所得額，此項免稅誘因將可鼓勵個人投資新創公司，為公司挹注資金活水。