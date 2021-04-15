行政院修正《稅捐稽徵法》 逃漏稅罰金上限提高至500萬

行政院今（15）日於院會拍版《稅捐稽徵法》修正，除簡化稽徵程序，也加重罰則，將逃漏稅罰金，從新台幣6萬元以下，大幅提高至500萬元以下，且增訂個人逃漏稅額在1,000萬元以上，營利事業在5,000萬元以上者，加重處罰。

財政部說明，今日於院會通過的《稅捐稽徵法》修正草案，適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要，主要十一項修正如下。

一、按申報資料核定案件之核定通知書得採公告送達，免個別填具及送達核定稅額通知書，以節省徵納雙方成本；二、滯納金加徵方式由「每逾二日」，修正為「每逾三日」按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益；三、增訂核課期間時效不完成事由。

四、對於妨害稅捐執行的欠稅案件，其聲請假扣押時點由「欠繳應納稅捐」修正為「法定繳納期間屆滿（自繳案件）或繳納通知文書送達後（補徵案件）」；增訂準用民法第242條至第245條及信託法第6條至第7條代位權及撤銷權相關規定，以確保稅捐債權。

五、新增非屬天災、事變、不可抗力或經濟弱勢之納稅案件，得申請加計利息分期繳納之情形。六、錯誤溢繳稅款申請退稅期間，由「五年」或「無期限」修正一律為十年；針對明知無納稅義務，違反稅法或其他法律規定而為繳納之款項，例如為向銀行詐貸虛增營業額所繳納之相關稅款，不得請求返還。

七、繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行之金額比例，由「半數」調降為「1/3」；八、修正以不正當方法逃漏稅捐之刑事罰金，由「6萬元以下」提高為「500萬元以下」，並增訂個人逃漏稅額在1,000萬元以上，營利事業在5,000萬元以上者，加重處罰。

九、營利事業未依規定給與、取得或保存憑證之處罰，由按查明認定總額「處5%」修正為「處5%以下」，以符罪責相當。十、「滯報金」及「怠報金」比照「罰鍰」，不適用稅捐優先及關於行政救濟與分期繳納加計利息之規定。

十一、新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，以劃一檢舉逃漏稅核發檢舉獎金相關規定，避免爭議。