快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

保權益、簡程序 行政院將修正《稅捐稽徵法》　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院明（15）日擬於院會討論通過《稅捐稽徵法》修正，將透過「減負擔」、「護公平」、「齊時效」三大面向修正，來保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。

行政院明日院會排定《稅捐稽徵法》部分條文修正草案討論，盼藉此修法，來適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。

財政部表示，修法三大面向，第一為「減負擔」，包括調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍、調降暫緩執行繳稅比例、營利事業未依規定給與取得或保存憑證之處罰合理化。

第二為「護公平」，內容包括增訂核課期間不完成事由、強化稅捐保全手段、提高逃漏稅刑罰、檢舉獎金核發標準一致化及限制核發對象；第三為「齊時效」，主要為齊一申請退稅期間。

根據財政部預告《稅捐稽徵法》修正草案內容，本次修正重點包括：調整滯納金之加徵方式、增訂核課期間時效不完成事由、強化財產稅捐保全措施、放寬納稅義務人申請加計利息分期繳納要件、檢討退稅請求權期間、調整納稅義務人繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行之金額比例、提高逃漏稅刑事處罰、調整未依規定給與、取得或保存憑證之處罰等規定。

逃漏稅 保全 財政部

延伸閱讀

促轉會擬再延任1年 國民黨團：2022再當民進黨東廠？

日宣布排放福島核廢水入海 政院：曾書面正式表達抗議

無人電動車 今年免牌照稅

國民黨王育敏：行政院卸責要求 蘇貞昌下台蔡英文踹共

相關新聞

Q1房地合一稅收 新北成長最多

房地交易熱絡，今年第1季房地合一稅、土地增值稅、契稅等三大稅目，都有顯著成長。其中個人房地合一稅首季實徵淨額共36.6億...

企業疫情補助 免納基本所得

每年5月除了綜所稅、營所稅申報，同時還要針對各類免稅所得，申報「基本所得額」的部分，台北國稅局提醒，企業今年申報基本所得...

凱博觀點／台商匯出大陸資金 有眉角

由於中國大陸嚴格外匯管制，一般人普遍認為要將人民幣資金匯出境外非常困難，尤其像以股權方式交易土地廠房這種鉅額交易，會主觀...

無人電動車 今年免牌照稅

財政部近期發布解釋令，針對領取「試驗牌照」的無人車，若為電動車，則可比照一般電動車規定，今年底前免徵牌照稅。

今年首季稅收4,672億元 創歷年同期新高

財政部今（13）日公布最新稅收統計，3月稅收2,009億元，年增19.2%；前三月稅收4,672億元，創歷年新高，年增1...

雲林公寓大廈、透天厝電梯減稅 明年繳房屋稅很有感

雲林縣政府日前召開不動產評價委員會，審議通過公寓大廈電梯全面免加徵房屋稅，縣長張麗善表示，另針對單一門牌、裝有電梯的透天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。