保權益、簡程序 行政院將修正《稅捐稽徵法》　

行政院明（15）日擬於院會討論通過《稅捐稽徵法》修正，將透過「減負擔」、「護公平」、「齊時效」三大面向修正，來保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。

行政院明日院會排定《稅捐稽徵法》部分條文修正草案討論，盼藉此修法，來適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。

財政部表示，修法三大面向，第一為「減負擔」，包括調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍、調降暫緩執行繳稅比例、營利事業未依規定給與取得或保存憑證之處罰合理化。

第二為「護公平」，內容包括增訂核課期間不完成事由、強化稅捐保全手段、提高逃漏稅刑罰、檢舉獎金核發標準一致化及限制核發對象；第三為「齊時效」，主要為齊一申請退稅期間。

根據財政部預告《稅捐稽徵法》修正草案內容，本次修正重點包括：調整滯納金之加徵方式、增訂核課期間時效不完成事由、強化財產稅捐保全措施、放寬納稅義務人申請加計利息分期繳納要件、檢討退稅請求權期間、調整納稅義務人繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行之金額比例、提高逃漏稅刑事處罰、調整未依規定給與、取得或保存憑證之處罰等規定。