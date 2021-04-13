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今年首季稅收4,672億元 創歷年同期新高

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
3月稅收2,009億元，年增19.2%；前三月稅收4,672億元，創歷年新高，年增16.6%。 報系資料照
3月稅收2,009億元，年增19.2%；前三月稅收4,672億元，創歷年新高，年增16.6%。 報系資料照

財政部今（13）日公布最新稅收統計，3月稅收2,009億元，年增19.2%；前三月稅收4,672億元，創歷年新高，年增16.6%。其中創新高的稅目包括關稅、綜合所得稅、證交稅、營業稅及契稅。

財政部統計，累計1至3月實徵淨額與上年同期比較，以證券交易稅增加283億元、營業稅增加181億元、營利事業所得稅增加51億元較多。

證交稅方面，不僅3月稅收220億元創史上單月新高，前三月證交稅559億元，也創下歷年同期新高。

財政部統計，3月及累計1至3月上市櫃股票平均每日成交值為3,763億元、4,007億元（上年同期為2,047億元、1,858 億元），致全月證交稅實徵淨額220億元，較上年同月增加96億元（+77.6%），累計1至3月實徵淨額559億元，較上年同期增加283億元（+102.3%）。

證交稅 財政部 報稅

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