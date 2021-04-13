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要報稅了！健保署教您輕鬆查詢年度健保費繳費金額
5月報稅季又將來臨，中央健康保險署今（13）日提醒，民眾申報個人綜合所得稅時，若選擇採用列舉扣除額方式，109年度健保費和補充保險費都可以全額列舉扣除，不受全年2萬4000元保險費扣除額上限限制。
健保署指出，109年度健保費繳費金額，除可向投保的公司（行號）或所屬職業工會（漁會、農會）查詢，及向各扣繳補充保險費的單位查詢補充保險費扣費金額外，民眾自即日起亦可利用下列方式，查詢109年度健保費繳費金額：
健保署全球資訊網：點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」>「各類證明申請及列印作業」>「保險費證明線上列印作業」，以自然人憑證或完成註冊的健保卡，進行查詢或下載。
健保行動快易通APP：點選「健保櫃檯」>「證明文件」，申請將「保費繳納證明」寄送指定的電子郵件信箱。
加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室：攜帶個人身分證正本查詢。
便利超商之多媒體資訊工作站：使用自然人憑證查詢或下載。
另，民眾可於5月申報綜合所得稅期間，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，透過綜合所得稅電子結算申報軟體，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，查詢健保費繳納資料，就可進行網路報稅。
健保署表示，民眾如果對查詢方式有疑問的話，歡迎撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678洽詢。
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