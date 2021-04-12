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北市店家發票荒 財政部實施三措施

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
統一發票。圖／報系資料照
統一發票。圖／報系資料照

今年財政部調整台北市統一發票代售點，導致許多營業人因而無法順利買到發票，財政部今（12）日表示，為了紓緩台北市營業人購買發票的等待期間，將實施三項措施，包括提前發售、新增三處發售據點，並新增線上取號功能。

首先，在眾所關注的發售據點方面，財政部指出，未來將新增印刷廠統一發票台北銷售處、台灣銀行松江分行、台灣銀行城中分行等三處統一發票代售點，連同原有代售點，台北市將有16處統一發票代售點。

除了台北市新增代售點之外，財政部表示，雙北市各有二個據點會試辦跨局零售自取服務，台北市的部分，會在南港區農會、財政部印刷廠的台北銷售處；新北市的部分，將在三重區農會信用部、新店地區農會中正辦事處等地試辦。

第二，在發售時間方面，財政部指出，原本各個發售據點都在雙月20日發售統一發票，但為配合營業人需求，會將發票發售時間，提前至雙月15日起，開始發售次期統一發票。

第三，特別針對台北市營業人購買發票的需求，財政部印刷廠還會增設線上取號、現場叫號進度及等候人數查詢等功能，營業人及其代理人申購統一發票，可以利用線上系統，掌握各代售點可購買統一發票數量，直接線上取號，以及查詢各代售點叫號進度及等候人數，節省排隊等候時間。

統一發票 財政部 台灣銀行

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