去年北市424間房子沒人想繼承 地政局揭原因

台北市政府地政局今(8)日公告，全市去年有762名繼承人逾期未辦不動產繼承登記，土地計1,648筆、建物計424棟，依110年公告土地現值計算逾123億元。

累計至今年4月6日止，台北市逾期未辦繼承登記土地有18,887筆，面積逾312公頃；建物2,401棟，公告土地現值逾780億元。

地政局表示，民眾未辦理不動產繼承登記，除了子女移民國外不想回來辦理，通常是繼承人對遺產分配無法達成協議，如長子想分多一點，有人認為出嫁女兒不應分，或少分一點等。由於繼承人不同意，只能登記共同共有，無法登記持分，因此乾脆不辦理登記。

地政局表示，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於6個月內申請繼承登記，繼承人超過1年未辦理繼承登記，地政機關於每年4月1日公告，繼承人應於3個月內向地政事務所申請繼承登記，逾期未申請者即予列冊管理。

列冊管理滿15年仍未申請繼承登記者，就會移請財政部國有財產署標售，標售所得價款以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾10年仍未提領該價款者，歸屬國庫。

地政局表示，如果標售5次仍未標出者，則登記為國有，繼承人僅能向國有財產署依第5次標售底價，按其法定應繼分分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。

地政局表示，遺產繼承並無性別差異，男女均有繼承權。為了讓民眾辦理繼承登記免於舟車勞頓，如遺產位於台北市，可向台北市任一地政事務所申辦繼承登記，如果遺產位於其他縣市，也可以向台北市各地政事務所申請代收轉送。

另外，如繼承關係複雜或人數眾多，難以會同全體繼承人辦理繼承登記，建議民眾可以由繼承人其中一人或數人，為全體繼承人之利益，申辦登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產被列冊管理，並同時避免逾期申請登記被罰鍰。