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朝野共識！房地合一稅2.0修法 7月1日上路

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院財政委員會中午協商所得稅法部分條文修正草案，朝野達成共識，完成修法後，房地合一稅制2.0將從7月1日起生效。記者游智文／攝影
立法院財政委員會中午協商所得稅法部分條文修正草案，朝野達成共識，完成修法後，房地合一稅制2.0將從7月1日起生效。記者游智文／攝影

立法院財政委員會中午協商所得稅法部分條文修正草案，朝野達成共識，完成修法後，房地合一稅制2.0將從7月1日起生效，全案也確定完成委員會審查，將在院會進行二、三讀。

國民黨財委會召委曾銘宗表示，對房地合一稅制2.0生效時間，國民黨團主張公布即生效，避免逃命潮或搶購潮，也可能影響股市；民進黨團則主張7月1日或12月31日再上路，後來財政部表達新制上路需準備期，才定調7月1日上路。

而為避免已完成委員會審議的所得稅法部分條文修正草案後續再有變化，曾銘宗說，全案今完成朝野協商後即完成委員會審議，直接提報立法院會，院會討論前不須再經黨團朝野協商。

今天朝野協商中，也通過4黨團共同提案，對於政府鼓勵的都市更新與危險老舊建物改建等，個人或營利事業因參與而分回房地，取得後5年內第一次移轉適用20%的基本稅率，不用被加課稅賦。

房地合一 國民黨 所得稅

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