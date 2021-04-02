財長：數位稅課徵 逐步推進

財政部長蘇建榮昨（1）日在立院財委會表示，針對國際間啟動課徵數位稅、網紅稅等議題，為了因應國際趨勢，財政部將會逐步跟進修法，於四個月內提出評估報告。因應網路時代來臨，經濟合作暨發展組織（OECD）近年致力於取得各國共識，推出全球一體適用的數位稅修法建議，然而不待OECD定案，目前包括法國、義大利、印度等多國在內，已陸續立法課徵數位稅。針對此項新興稅目，財政部也密切注意，昨日於立法院財政委員會上，亦有多位跨黨派立委關切修法進度。

蘇建榮昨日赴立法院財委會備詢時指出，我國目前最接近數位稅的稅制，是自從2017年中以來上路的境外電商課稅制度，在營業稅及營所稅方面，都為我國貢獻不少稅收。

蘇建榮表示，境外電商對我國境內個人銷售勞務，是目前課稅的一大重點，境外電商必須向個人買家開立含稅發票，並據實報繳營業稅，以及後續衍生的營所稅。

財政部賦稅署署長許慈美指出，自從目前的課稅制度上路以來，目前約有百餘間登記在案的境外電商，在台貢獻營業稅收總額約為145億元；營所稅則是每年10億元左右規模。

然而我國的課稅模式仍與國際有別，蘇建榮表示，譬如法國先前推出的數位稅法案，便是針對全球營收、在法國營收達一定標準的企業課稅，各國樣態複雜，OECD預計於今年年中發布修法建議，屆時財政部將會陸續跟進。財政委員會也通過臨時提案，要求財政部四個月內提出評估報告 。

在數位稅的討論中，昨日亦有立委提及網紅被課稅的議題，我國Youtuber可能會因獲得網路平台的分潤，不僅被美國課稅，在台灣也被課稅。蘇建榮對此指出，網紅如果在我國賺錢，境內所得就是課徵綜所稅；但如果確實發生境外所得，且被他國課稅，在申報所得稅時，也可以向國稅局提出海外納稅憑證，用以扣抵國內所得，不會導致雙重課稅。