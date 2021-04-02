私校擬准設立長照機構

行政院院會昨（1）日拍板《長期照顧服務法》修正案，將讓設有長照科系的私立高中以上學校，得運用其學校空間設置長照機構，並藉訓用合一培育長照人才，可同時滿足私校轉型退場出路、相關科系學生就業及增加長照床位三項需求。

行政院長蘇貞昌裁示指出，本次修法主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科系的私立學校，得為住宿式長照機構的設立主體，以運用其學校空間，設置長照機構，並藉由訓用合一，培育長照人才，持續促進長照資源發展。

蘇揆指出，本次修法也將給付支付新制與服務提供者特約機制，予以法制化，另並加強長照服務機構管理，增列公布違法機構名稱及負責人的規定，以強化使用者權益保障。

衛福部統計，截至去年12月底，全國已設立的住宿式長照機構共有1,662家、10.9萬餘床，透過公私協力方式，而現有及已核定布建中的總供給床數達13.3萬餘床，預估到2030年需求人數約17.58餘萬人，缺口數約4.28萬床。

衛福部次長李麗芬說明，將在2021年至2030年之間，分成兩階段來布建，以滿足上述缺口需求。

政委林萬億說，有相關科系的私校傳達對此修法十分期待，且在和各縣市談布建住宿型機構時，也有縣市和當地學校提出盼盡量減少行政冗長，目前已有若干學校在談，要利用其閒置教室或空間，轉型設置住宿型機構。

衛福部長期照顧司司長祝健芳補充，期待藉修法讓有相關科系、有意願且有校地與空間的學校可投入此事，藉由免去還要額外設立長照法人，能讓更多單位能投入住宿式長照床位，畢竟每床都要約三年時間布建。