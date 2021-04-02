1-2月發票千萬獎 開出16張

財政部賦稅署昨（1）日公布今年1-2月期統一發票中獎清冊，本次共開出1,000萬元特別獎有16張、200萬元特獎八張，千萬特別獎的中獎人當中，就有三位幸運兒，只是在超商購買飲品或點心，僅花不到30元，就幸運獲得千萬大獎。

本次1,000萬元特別獎的中獎獎號為「80325690」，這三張小額消費兌中千萬大獎的發票，分別是在新北市中和區、高雄市鳳山區，以及新竹市香山區的統一超商消費，最便宜的只花了23元購買罐裝咖啡就幸運中獎；本期在超商、超市通路所開出的千萬大獎發票，合計就占了七張。而200萬元特獎的中獎號碼則是「95201943」，有趣的是，八張特獎中獎發票當中，有一張是台南市東區的「BIG KING SHOPPING CENTER」所開出，這是一間東南亞進口百貨批發超市，賦稅署官員推測，也許是一位外籍移工在該店消費，幸運獲得財神眷顧。