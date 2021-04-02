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節能家電省稅延長 首年稅損估逾48億

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（1）日拍板《貨物稅條例》修正草案，購買節能電器的優惠截止期限，將延長至2023年6月14日截止。財政部推估，本次修法後實施首年可能稅損約48.6億元，但也可抑制二氧化碳，且節省電費估約52.85億元。

行政院院會昨討論通過該修正案，修法若經三讀，原有節能家電貨物稅減徵優惠，將會延長兩年到2023年6月14日，亦即在截止日以前購買節能家電者，都可以申請享有相關貨物稅減徵優惠。

行政院長蘇貞昌表示，購買節能電器相關優惠，對促進節能減碳成效顯著，一年省下4億度的電，相當於減少22萬公噸碳排放，同時也減輕民眾負擔。

賦稅署長李慶華說，該措施於2019年6月15日起實施首年期間， 節能電器銷售量增加309萬台，相較業者原本銷售量218萬台，增幅將近40%。

貨物稅 減徵

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