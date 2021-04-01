立院決議對囤屋大戶查稅 財部籲屋主自動申報補稅

立法院財政委員會昨天通過立委賴士葆、曾銘宗及李貴敏的提案，要求各地區國稅局針對持有十戶以上非自住房屋的囤房大戶逐步清查，瞭解這些房屋的使用情況，是否有出租使用，如果有出租，是否有誠實申報租金收入。賴士葆表示，囤房數持續在增加，財政部應查一下這些囤房大戶有沒有出租房子，如果大戶們都沒有出租，「就不要說課囤房稅會轉嫁給房客的543」。

依財政部定義，本人、配偶及未成年子女全國持有在三戶以內，可屬自住範圍，四戶以上屬囤房。為回應外界的疑問並澄清誤解，財政部日前公布全國實際囤房情形，精準分析全國個人房屋稅籍歸戶統計，找出真正囤房、可能是未來囤房稅潛在課徵對象的屋主數，去年為四十八萬多人，比前年多二點五萬人，囤房屋主占比僅百分之七；其中囤十戶以上的屋主僅一七四七人，並非先前外界誤以為的近二萬人。

財政部官員表示，國稅局本來每年都有進行租稅收入的選案查核，因應立委決議，將會展開專案查核，鎖定個人及法人囤房大戶展開清查，瞭解使用情形。依法規定，自動申報補稅僅加計利息不會處罰，呼籲過去若有漏報租賃所得的屋主，趕快自動申報補稅，以免被查到被連補帶罰，傷很大。

為精準統計全國持有「非自住」的「住家用」房屋的屋主到底有多少人，財政部日前將地下室、共有、非住家用（營業、私人診所等）、自住住家用、部分面積供非自住住家用等狀況排除，僅針對非自住住家用房屋統計，公布全國實際囤房情形。統計指出，去年全國囤房屋主有四十八萬多人，較前年增加約二點五萬人。整體來看，全國屋主數、囤屋屋主數、囤一戶的屋主數都成長，但囤超過一戶的屋主則減少。

另外，立委高嘉瑜質疑，財政部統計有申報租賃所得的屋主，跟統計上的囤房數差異很大，顯見我國租屋黑數很大，要求財政部調查清楚。