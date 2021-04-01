藝術品拍賣所得大減稅 財長：產業發展不只是減稅

財政部今天至立法院備詢，立委關注藝術品拍賣所得大減稅問題。院版草案提供兩租稅優惠，有效稅率僅1.2％，民進黨委員林楚茵主張再減半，獲國民黨立委羅明才支持，同黨立委曾銘宗則質疑違反租稅公平。財政部長蘇建榮表示，減稅吸引藝術品來台拍賣，稅收上可讓台灣受益，但在稅制之外也應提出周邊產業發展的政策配套，才能讓租稅減免更有意義。

為因應香港情勢、推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，行政院院會日前通過「文化藝術獎助條例」修正草案，針對文物或藝術品交易，祭出「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等二項租稅優惠措施，以期提升國內交易量及促成海外交易回流、帶動周邊產業發展。以院版草案來計算，假設藝術品拍賣為1億元，交易所得分離課稅、就源扣繳120萬元。

曾銘宗指出，上班族稅率最高40％，未來預計修法讓藝術品拍賣所得僅分離課稅1.2％，甚至還要再減半，恐成有錢人避稅洗錢管道，不符租稅公平，且租稅優惠沒訂期限，違反相關法令規定，質疑身為財稅學者的蘇建榮「有權力的人一壓，你就沒有理想」。站在獎助國內藝術家的角度上，他建議限拍賣價5千萬元以下才享稅率減半的優惠。

蘇建榮表示，此為文化部提出的「文化藝術術獎助條例」，已經送立院審查，財政部在實質有效稅率上還是有所堅持，對委員提案表示尊重。立委吳秉叡則強調，此法案是為了吸引拍賣業到台灣，否則台灣一毛稅都收不到，不能只看稅率去跟上班族比較。

林楚茵指出，減稅是期望促進文化藝術產業發展，目前行政院版草案的1.2%顯然還有進步空間。過去政府也給台積電很多租稅優惠，讓台積電現在成為護國神山，可見不是不可以有租稅優惠，而是政府要選擇給誰，要不要獎助藝文產業，透過相關修法帶動產業鏈。

羅明才聲援，希望財政部減稅讓台灣成為亞太藝術品交易中心，不要每次都扛著租稅公平的大旗，如果把藝術品拍賣市場打開，可帶動飯店、交通、美食、旅遊業，讓來競拍的有錢人把錢花在台灣。

不少學者對此法表達意見，政大財政系教授陳國樑指出，藝術品拍賣利得驚人，拍賣利得數十倍有之，美國、英國、中國、法國等四國市占9成，法國課40％，美國課37％或28％，僅香港免稅，顯見藝術交易市場的榮枯，租稅應非主因。我國對藝術品拍賣提供租稅優惠，是為富人量身訂製政策工具，又開一扇減稅後門。

陳國樑表示，文化部應思索如何創造及凸顯台灣文物及藝術品價值，讓台灣市場無法被取代的優勢，才能吸引國際大型拍賣行進駐台灣。試圖以減稅吸引文物及藝術品市場交易，結果不過是招來追求減稅利益的租稅規避徒眾，無助於產業發展。更何況疫後拍賣已全面開展「遠距」時代，以為減稅就是萬能是便宜行事、不負責任、貽害子孫的政策思維。

依據財政部2016年度綜所稅資料顯示，個人拍賣收入的平均租稅負擔率只有0.57%，其中九成申報戶實質租稅負擔率僅0.4%，實際上比香港0.5%、中國大陸3%低。