聽新聞
test
0:00 / 0:00

節能家電省稅 延長兩年

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院今（1）日將於院會拍板《貨物稅條例》修正草案，將購買節能電器的優惠截止期限，從2021年6月14日，延長兩年，至2023年6月14日截止，讓民眾購買節能電器，最高可以省2,000元貨物稅。

財政部《貨物稅條例》規定，購買節能電器退還減徵貨物稅，鼓勵民眾新購符合節能一級至二級的節能家電，不過，此措施即將在今年6月14日到期。

財政部已於2月22日預告修正貨物稅條例，後續向行政院長蘇貞昌報告此修法，並獲蘇揆首肯。由於時程緊湊，在完成20天的預告後，行政院將「貨物稅條例」第11條之1修正草案排入今日院會討論事項。

該修正若經行政院會討論通過後，後續將送至立法院審查、三讀，修法後，原有的節能家電貨物稅減徵優惠，將會延長兩年，到2023年6月14日，亦即在截止日以前購買節能家電者，都可以申請享有相關貨物稅減徵優惠。

根據經濟部評估，目前十年以上老舊冷暖氣機及電冰箱，占家庭現存數量仍達42.72％，延長實施措施確有必要性，因此決議修法延長。

貨物稅 減徵

延伸閱讀

徵碳稅？ 環署：研議建立機制

期貨商論壇／台達電期 可留意

台達電利多 兩檔俏

國際關燈日百工百業愛地球 台南邀請關燈1小時省5萬度

相關新聞

申報最低稅負 別犯兩錯誤

5月報稅即將到來，民眾若有海外所得，記得檢視是否須申報「最低稅負制」。財政部北區國稅局提醒，民眾在申報基本稅額時，常見兩...

數位服務稅戰火 恐波及台商

全球針對「數位服務稅」的戰火烽火連天，美國貿易代表署日前提議將對印度等通過數位稅的國家，課以懲罰性關稅，最高稅率可能達2...

公益團體免稅 注意收支比

財政部高雄國稅局提醒公益團體，應留意收支比與結餘款問題，若要適用免納所得稅標準，當年度與創設目的相關支出須占收入60%以...

節能家電省稅 延長兩年

行政院今（1）日將於院會拍板《貨物稅條例》修正草案，將購買節能電器的優惠截止期限，從2021年6月14日，延長兩年，至2...

綜所稅申報 今年手機也可搞定

考量疫情穩定趨緩，今年辦理一○九年度所得稅結算申報及繳納期間回歸正常，自今年五月一日至三十一日，維持一個月。

欠稅人處分送達前死亡 免罰

財政部近日發布新解釋令，讓欠稅納稅人若死亡時的處分原則更為精確，以處分是否「送達」作為切分點，若受罰的欠稅人在處分送達前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。