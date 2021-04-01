節能家電省稅 延長兩年

行政院今（1）日將於院會拍板《貨物稅條例》修正草案，將購買節能電器的優惠截止期限，從2021年6月14日，延長兩年，至2023年6月14日截止，讓民眾購買節能電器，最高可以省2,000元貨物稅。

財政部《貨物稅條例》規定，購買節能電器退還減徵貨物稅，鼓勵民眾新購符合節能一級至二級的節能家電，不過，此措施即將在今年6月14日到期。

財政部已於2月22日預告修正貨物稅條例，後續向行政院長蘇貞昌報告此修法，並獲蘇揆首肯。由於時程緊湊，在完成20天的預告後，行政院將「貨物稅條例」第11條之1修正草案排入今日院會討論事項。

該修正若經行政院會討論通過後，後續將送至立法院審查、三讀，修法後，原有的節能家電貨物稅減徵優惠，將會延長兩年，到2023年6月14日，亦即在截止日以前購買節能家電者，都可以申請享有相關貨物稅減徵優惠。

根據經濟部評估，目前十年以上老舊冷暖氣機及電冰箱，占家庭現存數量仍達42.72％，延長實施措施確有必要性，因此決議修法延長。