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公益團體免稅 注意收支比
財政部高雄國稅局提醒公益團體，應留意收支比與結餘款問題，若要適用免納所得稅標準，當年度與創設目的相關支出須占收入60%以上；若未達60%，且結餘款超過50萬元，機關團體就必須編列結餘款使用計畫。
高雄國稅局表示，在編列結餘款使用計畫時，應就當年度全部結餘款編列用於次年度起算四年內，與創設目的有關活動支出的使用計畫，包含支出項目、金額或期間等相關資料，向主管機關提出申請，經主管機關查明同意，才可免受支出比率規定限制。
而結餘款使用計畫若有須變更，最慢應在原使用計畫期間屆滿次日起算三個月內，檢附變更後的使用計畫送主管機關查明同意，不過變更前、後使用計畫期間合計仍以四年為限。
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