數位服務稅戰火 恐波及台商

全球針對「數位服務稅」的戰火烽火連天，美國貿易代表署日前提議將對印度等通過數位稅的國家，課以懲罰性關稅，最高稅率可能達25%。資誠全球稅務服務會計師曾博昇提醒，印度是近年台商積極設廠投資的重點國家，若被課以懲罰性關稅，台商恐受波及，提醒台商留意。

曾博昇表示，美國貿易代表署共針對十個已通過或正在考慮數位稅的國家進行調查，其中建議對印度、奧地利、義大利、西班牙、土耳其和英國等六國徵收一定金額的懲罰性關稅，目前正在徵詢公眾意見。

其中對於印度，每年預計徵收5,500萬美元的關稅。曾博昇提醒，在美中貿易戰之下，許多台商為了分散風險，轉往印度設廠，未來若印度被課以懲罰性關稅，可能也將受到損害。

曾博昇表示，拜登政府上台後，對於OECD研擬全球一致性的數位稅課稅方案，態度明顯與前朝迥異，葉倫就在日前的美國參議院聽證會上，力挺全球一致方案，並承諾美國會積極與其他OECD成員國協商。OECD則期盼今年年中就能在國際間取得全球版數位稅課稅規則的共識。

而美國在此時釋出懲罰性關稅的訊息，曾博昇認為，某種程度也是在給予OECD壓力，希望全球一致的規則能夠儘早達成共識，在那之前，則不希望任何一個國家先自行施行數位服務稅。

美國貿易代表署指出，如果其中任何一個國家或地區著手採用或實施DST，則美國貿易代表署可能會發起新的調查。

曾博昇說明，若有任何國家開徵數位稅，美國將發動貿易制裁，今年年中OECD是否真能取得各國共識，推出全球版數位課稅規則相當關鍵，若無法如期推出，即便美國祭出懲罰性關稅，各國不太可能就此停止制定單邊數位稅，未來可能將造成更加失控的國際貿易衝突，成為企業的新挑戰。