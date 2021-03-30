避免店家買發票等太久 財政部推三精進措施

財政部表示，為疏減台北市統一發票代售點預售期間人潮及排隊等候時間，避免影響服務品質及申購效率，財政部印刷廠自4月起採行三大精進措施，包括提前開始販售、新增發售據點、增設跨局發售據點。

賦稅署副署長樓美鐘表示，首先，臨櫃申購統一發票日期提前五日開始販售，原於雙月20日提前至雙月15日起，開始發售次期統一發票，以5-6月期發票為例，自4月15日起至同年6月30日止，可至各代售點購買該期發票。

其次，自4月9日起在台北市增設印刷廠統一發票台北銷售處、台灣銀行松江分行及城中分行等三處統一發票代售點，連同目前已設置的統一發票13處代售點 （南港區農會、內湖區農會、家樂福台北天母店、大直店、三民店、重慶店、桂林店、臺灣土地銀行營業部、和平分行、古亭分行、東臺北分行、文山分行及臺灣銀行北投分行）共16處。

第三，自4月9日起，於台北市及新北市設置四處統一發票代售點，提供「跨局零售(試辦)自取服務」，以分散台北市及新北市周邊代售點申購人潮，請多加利用。

台北市新增的跨局發票販售點包括印刷廠統一發票臺北銷售處、南港區農會，不過原本提供跨局零售自取服務的家樂福桂林店已取消這項服務；新北市跨局發票販售點則分別為三重區農會信用部、新店地區農會中正辦事處。

財政部呼籲，為提升營業人申購統一發票便利性及節省交通成本，請營業人及代理人多加使用印刷廠「發票網路購買暨查詢系統」，上網申購〔網購、跨局零售(試辦)運送服務〕統一發票，可不受實體代售點營業時間限制，亦可節省往返各代售點購買統一發票及排隊等候時間，並享有統一發票配送到府服務及跨局零售小額申購運費優惠(由原每件130元調降為80元)，毋須出門即可購得統一發票。