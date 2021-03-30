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財政部宣布 5月報稅期維持一個月不延長

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
民眾報稅示意圖。圖／聯合報系資料照片
民眾報稅示意圖。圖／聯合報系資料照片

財政部今（30）日正式宣布，考量我國近期疫情穩定趨緩，今年辦理109年度所得稅（含個人綜合所得稅及營利事業所得稅）結算申報及繳納期間維持一個月，自今年5月1日至5月31日。

財政部表示，去年因疫情影響，為降低民眾在申報期間前往國稅局的群聚風險，因此將108年度所得稅結算申報期間延長為兩個月。而考量目前我國防疫得當，疫情趨緩，民眾已將防疫措施融入日常生活，且今年綜合所得稅結算申報賡續提供多元申報服務措施，並新增手機報稅及行動電話認證兩項服務，紓解報稅期間至國稅局申報人潮，經審慎評估，今年所得稅結算申報維持法定申報期限一個月。

財政部進一步說明，今年民眾可利用手機連上該部電子申報繳稅服務網站辦理申報；或利用行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼(行動電話認證機制)，快速登入網路申報系統(含手機報稅)辦理申報。

此外，各地區國稅局賡續提供稅額試算及網路申報服務，且民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，輕鬆在家完成報稅。

另納稅義務人如受疫情影響，無法一次繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第26條相關規定，於規定繳納期間內，向該管稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅捐，延期最長1年，分期最長可達3年。

財政部表示，民眾如在申報期間仍有至國稅局尋求服務之需求，各地區國稅局將做好申報收件場域及人員之防疫措施，並請民眾進入國稅局應佩戴口罩及配合量測體溫；如有發燒的民眾，請在家休息，保護自己也保護他人。

所得稅 國稅局 疫情

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