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房地合一2.0立院初審通過 施行日期保留朝野協商

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

立法院財政委員會今（29）日審查《所得稅法》修正草案（房地合一2.0），在朝野立委高度共識下，順利且快速通過財委會初審。其中外界討論最多的取得時間回溯至2016年，也無異議順利通過；不過針對實施日期，由於藍綠立委對於要修法後立即實施、或是由行政院定之，仍有不同意見，施行日期（所得稅法第126條）保留黨團協商。

針對實施日期，政院版草案是由行政院定之，但國民黨團堅持，應總統公布後立即上路，避免造成不要逃亡潮，反而造成房市動盪不安；不過民進黨立委、財政部認為，實價登錄2.0是7月1日上路，希望保留彈性，讓行政院視實際房市發展、配套等整體情況來衡量。

國民黨團認為，若由行政院定之，恐遙遙無期；但民進黨團認為，居住正義是社會共識，執政黨絕對不會拖延。最後經過討論，朝野同意此條文保留送黨團協商。

因應近期房地產市場升溫，部分地區不當炒作房地產，財政部祭出房地合一修法，共四大重點。

首先是延長短期交易時間，兩年內出售就要適用45%稅率，逾兩年、未逾五年適用35%稅率；其次將營利事業納入房地合一差別稅率，最高也是45%；第三則是納入預售屋及特定股權交易，也要適用房地合一稅；最後則是修正房地合一成本計算中的土地漲價總數額減除規定，防堵避稅行為。

財政部拋出房地合一2.0修法後，外界討論聚焦是否「回溯」。根據行政院版草案第4條之4，在取得時間方面，是回溯至2016年取得案件就適用房地合一稅，今日在財委會審查過程中，跨黨派立委對於取得時間回溯無任何意見，順利通過。

其餘多數條文，幾乎都照行政院版本通過，僅所得稅法第24條之5，針對境內法人納入房地合一差別稅率部分，民進黨立委吳秉叡提案新增兩條排除條款，第一是財政部公告之非自願性因素，交易持有期間五年以下房地，稅率20%；第二是營利事業以自有土地與營利事業合建房屋，自土地取得日起算五年內完成並銷售房地者，稅率20%。

房地合一 財政部

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