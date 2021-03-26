挺房地合一2.0稅制 國民黨團：應溯及2016、加課稅

行政院推動房地合一稅制2.0打房，「所得稅法」修正草案下周一也將在立院財委會審查。立院國民黨團上午呼籲，應將規範日期溯及2016年元旦，並推動囤房稅，年輕人成家夢想才能實踐，否則所謂要抑制炒房、居住正義只是做半套

國民黨團總召費鴻泰表示，近年來台灣房價受到有心人炒房，始終高居不下，影響年輕人買房機會、門檻與能力，財政部推動房地合一稅打房效力大概有20%，加上央行針對購買到一定戶數以上融資乘數下降，效果也只有二到三成。

費鴻泰說，財政部推出的打房政策還不及格，應把房地合一2.0版、央行行政措施與國民黨團版囤房稅一同推動，這樣打房相乘效果才可達80%以上，才能落實居住正義，替年輕人著想，否則打房只是做一半，為德不卒。

國民黨籍財委會召委曾銘宗表示，據央行統計的全國購屋貸款累計金額達8.13兆元，年增率9.07%；建築融資達2.515兆元，年增率達18.7%，每個月都創新高， 6都今年1至2月移轉戶數高達3萬9581戶，成長率18%，房市非常熱。

曾銘宗說，要落實居住正義，讓年輕朋友更容易購房、成家，除房地合一稅，囤房稅是最重要的配套；台北市2014年就開始實施，韓、英、法、澳、加也實施多年囤房稅，呼籲蔡政府要打炒房不要做半套。

國民黨立委賴士葆也認為，絕大多數專家學者贊成推動囤房稅，蔡政府倘若不推動囤房稅，居住正義就是打假球，財政部長蘇建榮就是「蘇一半」。

賴士葆指出，全國持有4戶以上房主僅佔3.97%，其中平均一人擁有5.2戶；法人當中，擁有4戶以上的高達25.4%。賴質疑，一間公司擁25棟房子，且大多數位處蛋黃區，財政部居然對這群菁英中的菁英、頂端中的頂端，連碰都不敢碰。

賴士葆說，相較美國房地產成有成本大致落在百分之1至百分之3，目前台灣房屋持有成本僅約千分之1左右，囤房稅只是讓房屋持有成本更合理。

賴士葆表示，現在熱錢這麼多、利率這麼低，政府當然有責任抑制少數人炒房，國民黨團當然支持房地產正當買賣，但也要對刻意炒房出重拳，落實真正的居住正義。