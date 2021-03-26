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職災法拍板 33萬人受惠

經濟日報 / 記者鄭鴻達江睿智／台北報導

行政院院會昨（25）日拍板通過《勞工職業災害保險及保護法》草案，將職災保險單獨立法，未來不分雇用人數，所有受雇勞工全面強制納保，並將投保薪資天花板設為72,800元，可以涵蓋九成以上勞工薪資水準，地板則設為基本工資。

勞動部推估，本次立法將新增33萬人受惠。

行政院院會昨日拍板勞動部擬具之《勞工職業災害保險及保護法》。本次修法重點，第一為擴大納保範圍，未來受雇於登記有案事業單位的勞工，不論雇用人數皆強制納保。

若是無一定雇主或自營作業職業勞工，仍透過職業工會強制納保。

未來受雇自然人雇主的勞工，也納特別加保對象，並規劃簡便加保措施，以利雇主為其加保。

第二，提高投保薪資，上限規劃為72,800元，涵蓋九成以上勞工薪資水準，下限則定為基本工資，提供職災勞工適足的基本保障。

第三，增進給付保障，例如擴大醫療給付範圍，提高傷病給付水準，失能與遺屬年金按投保薪資一定比率計算給付金額，並建立部分失能年金制度。

投保薪資 保險 勞動部

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政院今通過職災保險法 提高投保薪資涵蓋9成勞工

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行政院拍板職災保險法 估新增33萬人受惠

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