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囤房稅推不推 「異見」不少

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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立法院昨（25）日針對房地合一囤房稅修法召開公聽會，聚焦囤房稅推不推，正反意見分歧。支持立即改革囤房稅的學者認為，囤房稅要與房地合一稅同步推出，才能達到綜效；反對者則認為應審慎，租金轉嫁「一定會發生」，且是否確實能達到增加持有成本、逼迫囤房者釋出房屋，仍有待商榷。

財政部長蘇建榮表示，感謝各界意見，目前配合行政院健全房市方案，先針對短期炒作祭出房地合一修法，至於囤房稅改革則要審慎研議，不是說做就做，也不是光喊囤房稅房價就會降。他強調並沒有否定房屋稅改革的共同目標，但因涉及層面廣，需循序漸進、審慎考量。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，非自住囤房者人數極少，但囤房數量相當多，實施囤房稅對多數人沒有影響，衝擊面小，並可彌補房地合一稅移轉囤房的漏洞。他指出，任何稅改都需要配套，但不能因為配套尚未檢討就不進行改革，「不論甲案、乙案，拖延案最不好！」

對於租金轉嫁，張金鶚認為，實施囤房稅對於房價可明顯抑制，並促使空餘屋釋出有效利用，讓供給增加，房東想要轉嫁房客的說法缺乏根據，房租上漲是因為「租屋黑市」，資訊不透明，而非囤房稅實施。

然而對於囤房稅租稅轉嫁，淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳認為，「一定發生」，且越接近市區，屋主談判力越強，越容易轉嫁，原想打擊房價，卻造成租金上漲。

囤房 房地合一 稅改

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