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議員指房屋稅異常 北市稅捐處：退補稅約千餘件

中央社 / 台北25日電

北市議員戴錫欽發現，稅捐處疑誤植房屋構造，導致民眾被通知要補退繳房屋稅，但至今清查不到千戶。稅捐處今天說，已清查結束，統計退補稅有1000餘件，總金額約1700萬元。

國民黨籍北市議員戴錫欽指出，接獲民眾陳情，指稱收到通知補繳房屋稅公文，內容提及因更正房屋稅及構造種類，需補繳房屋稅，但陳情人從未申請更正房屋構造，以為遇到詐騙。

戴錫欽表示，調資料發現，北市房屋稅籍戶共120萬餘戶，稅捐處去年底至今年3月初，僅清查不到千戶，其他仍待釐清，若民眾未補繳稅金，是否可能被認為逃漏稅，稅捐處應提出更周全方案。

戴錫欽說，統計補退稅案件種類，有原本房屋構造是鋼筋混凝土卻被誤植鋼骨構造，或鋼筋混凝土被誤植加強磚造，其中退稅金額有一筆高達新台幣610萬元。

台北市稅捐稽徵處副處長謝鳳珠接受媒體電訪時表示，審計部去年12月發現北市房屋稅異常，通知稅捐處清查，針對全市120萬餘戶房屋稅籍戶，現已勾稽、清查完畢。

謝鳳珠說，房屋稅籍是依建管機關核發使用執照、房屋構造等資料作為房屋稅審核資料，若發現房屋稅籍跟建管機關核發執照等資料不同，就會更正。

她指出，經審計部通知，發現北市房屋稅籍異常，因早期以人工方式登記，才會導致稅捐處跟建管處持有資料不同，目前稅籍資料已電腦化，跟建管機關橫向聯繫也沒問題，不會再發生誤差。

謝鳳珠說，全市房屋稅籍共120萬餘戶已交叉比對完成，僅剩逐筆核對，統計至昨天，需補繳房屋稅800餘件、退稅200多件，補稅金額約700萬元、退稅約1000萬元。若民眾收到補退稅通知，有疑義，除可申請行政救濟程序外，也可向稅捐機關洽詢。

北市 戴錫欽 房屋稅

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