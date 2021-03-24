囤房稅靠地方？ 蘇建榮：日程未規劃

台北「囤房稅」已經在轉嫁？ 24日財政部部長蘇建榮赴立法院質詢時指出，民間販售的租賃契約中，所得稅、房屋稅均由承租人負擔，因此確實有轉嫁現象，且以現行規定，地方政府已可調整稅率、得到類似囤房稅的效果，但目前相關期程尚未規劃。

囤房稅已在轉嫁中？

關於討論已久的租金轉嫁問題，國民黨立委曾銘宗指出，台北市從103年7月1日起，三戶以上適用3.6%的稅率，實施囤房稅至今，顯然沒有發生轉嫁承租人的現象，因此以轉嫁為由、推遲囤房稅並不實際，政府目前究竟計畫在什麼情況下推動囤房稅？

對此蘇建榮認為，民間所公開販售的房屋租賃契約版本規定，所得稅、房屋稅由乙方負擔，所以台北市應該是會轉嫁的，至於實際數據實在難以提出。

而日前蘇建榮提到稅基、稅率需做通盤考量，當103年台北市將房屋評定現值調成2.6倍時，非自住房屋稅率也隨之調升至3.6%才有如今的效果，且囤房稅是健全房價小組的中長期計畫，未來會審慎評估、尋求適當時機，且囤房稅涉及地方政府，因此還需要與地方政府協商。

地方政府需做調整

此外，國民黨立委楊瓊瓔提問，政院不將囤房稅列為可行政策，是否是因為政院認為台北市推行囤房稅的績效不彰，對此蘇建榮並未正面回應，但他強調，房屋稅是按月及實際使用情況計算，執行上也要考量縣市政府的相關成本。

蘇建榮指出，依照目前現有規定，地方政府已可針對各縣市的真實情況調整稅率，而財政部也會作出精準規劃；民進黨立委沈發惠進一步解釋，從103年起台北市已經在進行「囤房稅」的措施，因此當前的最大問題在於，如何讓台灣其他縣市跟進、落實差別稅率，但面對楊瓊瓔詢問相關期程時，蘇建榮坦承目前尚未規劃。

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