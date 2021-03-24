遺產卡住繳不出稅？聰明人用二招成功將遺產換現金

繼承人如果手頭現金不足，可能會需要利用遺產變現，南區國稅局表示，最近有位民眾在納稅者權利保護官的協助下，利用展延期限、擔保財產等二項程序，成功獲得國稅局同意，提前將部分遺產轉賣變現，順利免除繳不出遺產、被加徵滯納金的窘境。

官員表示，台南市有位陳先生，其父親在去年初驟逝，國稅局核定陳先生應納遺產稅約為150萬元左右，眼看繳納期限將至，陳先生卻無足夠現金可繳納遺產稅，擔心未在期限內繳納，會被加徵高額滯納金及利息。

不過陳先先後來發現，陳爸爸生前已簽約出售二筆土地，也已收取部分售地款項，還有尾款200多萬元，必須等完成土地所有權移轉登記才會入帳，然而這二筆土地卻已經是被列管的遺產，無法隨意移轉。

官員表示，依據《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅未繳清前，不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記；不過稅法也有項但書，如果納稅義務人基於特殊原因，必須於繳清稅款前辦理產權移轉的話，可以提出確切納稅保證，向國稅局申請核發同意移轉證明書。

前述陳先生的案例，最後找上了納保官幫忙協助，官員表示，在納保官的建議下，陳先生先向國稅局申請延期遺產稅繳納期限，並提供另一筆土地當擔保，拿到同意移轉證明書，成功完成土地出售並取得土地尾款200多萬元，最後也終於在繳稅期限前，順利繳清遺產稅。

官員表示，如果逾法定期限而繳納，將會每二日加徵應納稅額1％滯納金，逾30日仍未繳納，就會被移送強制執行。