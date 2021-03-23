企業適用勞退舊制 三大稅務要注意

部分員工若仍適用勞退舊制，雇主要留意與其相關的稅務議題，北區國稅局指出，最需要留意的時間點有三，首先是每年提撥準備金的時刻；第二，則是勞退準備金餘額不足時；第三，在於雇主應結清勞退準備金帳戶的時機，各有不同稅務議題。

目前市場上的勞工，部分適用勞退新制，部分則是適用勞退舊制，官員指出，其中舊制的勞退準備金專戶，依《勞動基準法》第56條規定，是由雇主負責提撥及管理，過去沒有結清舊制年資的勞工，現在屆齡退休或是被資遣時，退休金及資遣費將從專戶中提撥。

對雇主來說，勞退舊制的提播涉及三個稅務面向，首先，官員指出，平時依法案時提撥準備金時，這筆準備金就能先列為當年度的費用，起到節稅效果。

等到舊制勞工逐一屆齡退休，或是接受資遣後，官員表示，這時雇主要留意，發放退休金或資遣費時，要優先從已經提撥、列過費用的的勞工退休準備金當中支付；真的遇到不足支付的情形，才能夠以當年度費用列支，錯誤列報將會遭剔除、補稅。

第三種情況比較特別，官員表示，等到營利事業解散，或已經沒有適用勞退舊制的員工，當年度就要會結清勞退準備金帳戶，並領回專戶中的剩餘款。

官員表示，此時還要轉列領回年度的「其他收入」，依法接受課稅。

官員表示，雖然對個別營利事業而言，結清勞退準備金專戶的年度，理論上只會遇到一次，但如果沒接受會計師、記帳士等專業人士輔導，很容易疏忽，造成當年度產生漏報所得，遭國稅局裁處罰鍰。

國稅局舉例說明，近日查核轄內甲公司過去年度的營所稅申報案時，發現該公司早就向主管機關結清勞退準備金專戶，還並領回剩餘款90餘萬元。官員指出，基於沒有誠實申報，又有漏未申報的剩餘款，該案不只被國稅局補稅，也已經依欠稅情形挨罰。