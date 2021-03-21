宜緩不宜急 囤房稅尚須細緻規劃

解決房地產飆漲，囤房稅修法行不行？多位學者及專家都肯定徵囤房稅確有打房效益，時代力量等在野黨更視其為落實居住正義的不二法門，認為透過囤房稅提高成本將能有效解決囤房問題，但目前政府擔憂的租金轉嫁及施行難度未解導致修法牛步，若要施行，需審慎調整稅基、稅率，並監督地方落實調整，避免出現各縣市不同調的情況。

囤房稅解決什麼？

統計顯示，2019年全台空屋率高達10.17%，朝野對於徵收囤房稅的呼聲四起，盼藉此促囤房者釋出低度使用住宅（空屋），清大管院榮譽教授張金鶚就極力主張徵收囤房稅，以解決日前政府公布的房地合一稅潛在的囤房問題。

由於房地合一稅修法方向包括採行全國歸戶，以及調高稅率等方向，藉此揪出在各地持有大量房產的囤房者，增加其持有成本，使其釋出空屋至房地產市場或用於租賃，張金鶚認為，不論是空屋出售或是用於租賃，都可以有效達到降低房價的目的。

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰也提到，若更近一步透過增加囤房的持有成本、減少買房後透過收租取得的淨收入，將更有助於阻止投機客在利多背景下大量買入房產，作為炒房之用，透過微調現有囤房稅的稅率，將可以遏止投機客炒房，並促使台灣房市既有的超額供給回歸市場、產生調整效果。

此外，時代力量立委邱顯智相信，從韓國實行囤房稅的經驗來看，囤房稅的落實將有效的抑制台灣租金飆漲的問題。

房租轉嫁風險

然而，囤房稅增加持有成本的同時，很有可能促使房東將多出的稅款轉嫁到租金上，反而再度重傷已經屬於經濟弱勢的無殼蝸牛，住展雜誌研發長何世昌指出，「以台灣房東的行事風格，不可能不把囤房稅轉嫁房客」。

至於有多少租屋族可能受到影響？日前財政部長蘇建榮表示，若囤房稅產生房租轉嫁效應，將可能有78萬戶租屋人受影響，雖日前時代力量立委王婉諭指出，「78萬」其實是全台持有4戶以上的總戶數，並質疑「不可能78萬戶全部出租」，然而目前台灣並沒有數據掌握實際租屋人數，何世昌也擔憂，受害的租屋族可能比78萬還多。

執行層面有困難

本質上歸屬於地方稅的囤房稅在執行面上也面臨的極大的挑戰，全國歸戶的概念可能遺漏了房產本身實價差異、是否為自願囤房等例外因素，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，有部分持有多房的民眾可能是因為繼承了難以售出的祖產，而房仲公會全聯會理事長張世芳則強調，目前的囤房稅想得太簡單，完全忽略了房產本身價值，「一戶在台北的房子和一戶在台南的房子，意義是完全不一樣的。」

除了囤房計算的疑慮外，全國歸戶背後的作業量龐大且繁複，因此囤房稅若要實行，前置工作浩大，需要修正的可能漏洞必須逐一商量。且囤房稅屬於地方稅，雖可由中央調高稅率及稅基，但以目前執行情況來看，絕大多數縣市都只採行了規定中的最低稅率1.5%。

若要落實囤房稅還得從地方政府做起，若僅有少部分縣市提高稅率，很有可能使囤房者集中至稅率較低的縣市，依舊繼續囤房；且地方政府資料難以統合，執行有困難度。

稅率不足、財團無感

此外，囤房稅打擊財團囤房的希望可能十分渺茫，據內政部資料統計，全國超過11萬個法人擁有住宅，合計約持有34萬戶，而目前的修法方向，囤房稅雖可增加持房成本，但對於真正資本雄厚、口袋極深的囤房者，其效果可能相當有限，張世芳指出，對於大型財團而言，房產並非主要收入來源，而囤房稅造成的支出仍不足使其釋出房產。

然而囤房稅也並非完全沒有影響財團釋出房產的可能性，何世昌說，台灣稅法制度使房地產稅屬於地方稅，現行房地產稅母法中已有級距稅率的概念，但地方普遍偏向訂定地板價（1.5%），而非天花板價，地方稅率不調整，中央也無可奈何。

地方扮演重要角色

由於地方稅的性質，使得地方政府在落實囤房稅的角色格外重要，因此何世昌認為，比起緊盯中央政府如何修法，更應監督地方政府依照實際的狀況對稅率進行調整，否則中央調高稅基，地方卻依舊使用低稅率，同樣無法達到囤房稅預期效果。

除此之外，囤房稅若要產生效果，需仰賴全台地方政府一起行動，時代力量立委王婉諭日前也以台中市為例，痛批地方在囤房稅率調整上毫無作為，導致當地房價飆漲，指出台中自從2014年房屋稅條例修訂後，大幅調降了公告限值20%，而稅率僅採地板價1.5%，張旭嵐也強調，囤房稅牽涉地方的執行情況，因此在施行上會需要更多的時間做準備。

政策修改需審慎考量

由於目前囤房稅期待以全國歸戶的方式進行，在「囤房」及其戶數的認定上有其窒礙難行之處。但也非不能解決，莊孟翰指出，可藉由稅籍資料及其他水電資訊評估房產性質，並給予民眾申訴的管道，若遭遇繼承難以售出祖產或其他狀況時可以加以反應，但仍須1至2年的時間調整資料。

囤房稅的稅基稅率同等重要，更需要地方政府積極配合，但張金鶚也提醒，稅基是「全民加稅」，反而最容易波及無辜的，只有稅率才能精準打擊。但這並不代表稅基不該做，兩者都很重要，而稅基需由中央統合地方，才能快速完成稅基制定。

因此囤房稅雖有可能達成解決囤房的效果，但由於其本身性質及背景因素過於複雜，需要從更全面的角度進行政策規劃，討論其背後利弊並進行細緻的調整，不應倉促在未統合及計畫不完全的情況下執行修法，使立意良善的政策產生反效果。

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