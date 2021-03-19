房地合一稅修法最快4月初排審 綠委關心回溯問題

為防短期炒房，行政院日前通過「房地合一」所得稅法修正草案。立法院會今上午處理報告事項時，將行政院版本的所得稅法部分條文修正草案交付財政委員會審查。據了解，最快4月初財委會將排審。

立法院日前舉行程序委員會，民進黨團擬將行政院版的所得稅法部分條文修正草案排入19日院會報告事項中，但因在場立委對議程有異議，朝野無法達成共識，程序委員會的召集委員、國民黨立委曾銘宗宣布議程提報19日的立法院院會處理。

立法院會今上午處理報告事項，將行政院版本的所得稅法部分條文修正草案交付財政委員會審查。立法院財委會也排定，24日將邀請財政部蘇部長建榮就「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」進行專題報告，並備質詢。據了解，財委會最快4月5日當周就會排審。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今也召集財委會、內政委員會綠委於上午開會。民進黨團幹事長劉世芳表示，開會主要的目的就是要向所有兩委員會的黨團成員說明修法重點和方向。

據悉，修法是否回溯成會中焦點，大家希望財政部能夠針對回溯與否多收集資料，再做決定；多數綠委關心，回溯是不是有違背法律上「不溯及既往」的原則，以及該如何回溯，是從交易開始呢？還是公布的時候開始？還是法律上路開始？這方面的法律定義要非常清楚。