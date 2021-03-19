半導體需求太旺 前二月空運成本漲逾二成

財政部統計處今（19）日發布最新統計通報，發現受到各國邊境管制措施影響，再加上半導體供應鏈需求強勁等因素，近期空運運費飆升，累計今年前二月資通與視聽產品、電子零組件、機械產品等三大貨類，空運運費平均漲幅已超過二成，恐怕壓縮到國內廠商利潤。

財政部統計處指出，由於我國四面環海，對外的一切經貿活動，多半仰賴海、空運送，不過因為各類貨品特性略有不同，因此廠商習慣採取的運輸方式也會有差。

官員指出，以去年全年的統計數字為例，空運貨品占我國出口價值56.9%，算是我國主要的出口途徑；分析其中重點，在於電子零組件、資通與視聽產品等二大貨類，原本就占我國出口大宗，這二類貨品又由於體積小、價值高且變化快速，以空運載送的比例很高。

特別是電子零組件，官員表示，國內廠商幾乎全都是依賴空運進、出口，全年只有不到2%進、出口量是採海運。

然而觀察近期國內廠商報關資料，發現空運成本有大幅上漲的趨勢，官員表示，從廠商進口原物料的申報資料來看，累積今年前二月統計，資通與視聽產品、電子零組件、機械產品等三大貨類，空運運費平均漲幅已超過二成。

根據統計，三類主要貨類當中，資通及視聽產品的運輸成本增幅最大，空運費率較去年同期上漲27.9%；作為我國最重要出口貨類的電子零組件，空運費率平均較去年上漲21.6%；機械貨類的空運費率，也較去年同期上漲約20.7%。

官員表示，空運成本的波動如此嚴重，可能原因有二，一是受限於各國實施邊境管制措施，導致大量班機停飛，客艙載貨運力銳減，運費也飆升；第二項重點則在於「供不應求」，近幾個月以來，因半導體供應鏈需求強勁，卻無法以運送較耗時的海運轉移訂單，空運運能供給不足，造成運費轉趨高檔。

官員表示，空運成本上漲，幾乎是從去年第2季以來的大趨勢，統計去年全年表現，電子零組件、資通及視聽產品、機械產品等三大貨類，空運成本平均已年增約一成，甚至一成以上。