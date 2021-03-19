是誰不課囤房稅？怎麼剛好就是這兩個地方

外界認為提高持有稅是緩和不動產價格上漲的不二良方，近期課不課囤房稅成為熱議。事實上，現行房屋稅條例已有「囤房機制」，非自住稅率1.5％至3.6％，可囤愈多課愈重。依財政部公告，目前僅台北市、宜蘭縣有課到最高3.6％，多數縣市都不課囤房稅，包括六都中的新北市、台中市、台南市與高雄市，持有三戶後無論還要多囤幾戶，稅率仍是1.5％。

影響持有稅的除了稅率還有稅基，房屋標準單價就是稅基的組成之一。為督促地方合理評定稅基，財政部上網公告各地方政府最近一次房屋標準單價調整情形，從公布資料發現，不管物價翻了幾番，彰化縣、金門縣自民國73年以來，將近40年從未調整稅基；嘉義縣市和73年相比調幅不到五成；和相關房屋造價基準相比，新竹市、連江縣都不及三成。

綜合來看稅率與稅基，上述新竹市等縣市堅持維持低稅，一點也不擔心囤房炒作。觀察六都，台中市與台南市，綜合在稅率及稅基上調幅相對最低，使囤房成本較低，似乎也與近期房地產炒作熱區相符。

台北市的稅基雖僅是參考造價的五成，但稅率及稅基都有大幅調整；新北市、高雄市不動稅率，但房屋標準單價較73年上調了八成；桃園市稅基調得不多，但直接給非自住稅率2.4％的稅率，只是沒有囤愈多、課愈重的機制。

立法院法制局曾對「房地持有稅之問題」提出報告指出，持有稅率高，勢必加重投資客的持有成本，若不堪承擔該成本，自然會加速釋出，當然也可能將閒置不動產，投入租賃市場，而緩和不動產價格的上漲。如此作為，對於不動產投資人固然不利，卻有利於購屋者，甚至迫使閒置資金投入其他產業，乃致充裕其他產業升級所需的資金。

同篇報告分析，持有稅之改革，與其期待地方政府，不如期待中央，難以期待地方會調高稅率。例如財政最困難的苗栗縣，即使瀕臨破產不調稅率。我國房屋稅率不低但稅基偏低，建議中央鎖定稅基改革，並大幅調漲閒置不動產實質稅率，出租者次之，自用者維持現狀，只對自用以外之不動產增加稅賦，而不影響全民的正常生活。

參考財政部「財稅研究」期刊論文，多數學者認為，持有稅提高可抑制房價、降低房價所得比，持有稅過輕會導致房價上漲並拉大貧富差距。我國持有稅過低，主因稅基太低，至於稅基如何調整，學者建議，可比照所得稅法納入物價連動機制，現行地方不動產評價委員會的組成受政治力影響大，導致稅基長期無法合理調整，也應改革納入民間估價機制。