今年綜所稅申報 二項節稅新制搶先看

再過一個多月就要進入報稅季，安永聯合會計師事務所今（17）日表示，今年綜所稅申報可以留意二大重點，包括基本生活費提高、執業收入紓困優惠等；另外，雖然今年已恢復對個人交易未上市櫃股票所得重新課稅，不過明年才需要申報，今年報稅暫時不必煩惱。

安永會計師楊建華表示，109年度個人綜合所得稅申報即將於5月展開，今年綜合所得稅申報規定，大多與去年相似，不過最主要的變動，在於依法「不課稅」的基本生活費調升，從每人17.5萬元，調整為每人18.2萬元，調整幅度為7,000元，同一申報戶中越多人，可以適用的基本生活費就越高。

綜所稅第二項主要的變動，則是與專業人士比較有關，楊建華表示，去年因應新冠肺炎疫情衝擊，許多平時將執業收入合併到個人綜所稅的專業人士，財政部也提供一定的報稅優惠。

醫事人員站在防疫第一線，楊建華表示，今年包括中醫師、西醫師、藥師等醫事人員，執業收入所適用的費用率就有調高，而且不用個別舉證其受疫情影響的程度，讓醫事人員得以節稅。

至於「非醫事人員」的部分，楊建華表示，包括私立補習班、幼兒園與養護、療養院所等，如果去年度收入總額較前年度減少達30%以上，創辦人或實際所得人在報稅時，所適用的費用率也有所提高。

除了以上今年度開始適用的重點之外，楊建華指出，今年也有一項重要的租稅要聞，在於立法院於去年底通過的《所得基本稅額條例》第12條、18條修正案，恢復個人針對未上市櫃股票的交易所得．應納入基本所得額課稅。

楊建華指出，雖然此類交易所得恢復課稅，不過適用年度是從今年開始，由於今年5月申報的是109年度所得，因此是明年才需要申報。