今年5月所得稅申報期間 財長蘇建榮：傾向不延長

去年因應新冠肺炎疫情，所得稅申報期間延長一個月，財政部長蘇建榮今（17）日在立法院表示，由於今年疫情相對穩定，今年5月報稅季，傾向不延長，確切狀況仍在評估。蘇建榮也表示，今年財政部將推出手機報稅，民眾可多多利用。

民進黨立委沈發惠今天在立院財委會詢問，去年延長報稅期間，分散報稅期間，不管是納稅人或從業人員等反應都相當正面，詢問財政部是否參考去年研議延長報稅期間。

蘇建榮回應，去年4月、5月疫情比較嚴重，當時考量要分散人流，因此延長一個月，至於今年狀況還要進一步評估，不過今年疫情相對穩定，原則上傾向不延長。

此外蘇建榮表示，今年財政部也推出手機報稅。財政部業務報告也指出，為提供民眾多元管道報繳所得稅，自今年5月起，民眾持手機登入報稅系統，輸入行動電話號碼、身分證統一編號及健保卡卡號，就能進行繳退稅並完成申報。