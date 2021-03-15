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財長蘇建榮談囤房稅 需考量稅率與稅基兩大問題

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。 圖／聯合報系資料照片

部分學者及在野黨力推囤房稅，但政院強調要審慎思考。財政部長蘇建榮今（15）日與媒體茶敘重申，討論囤房稅有兩面向須思考，首先，不僅稅率問題，稅基問題更為重要，「稅率的打擊是全面性，稅基可以因地制宜。」；其次，租金轉嫁問題，加重囤房稅恐影響近80萬戶租屋族，須審慎考量。

政府打炒房，部分學者以及在野黨立委希望財政部修改「囤房稅」，建議調高非自住稅率、採全國歸戶等方向修法。不過財政部對此強調要審慎思考，避免租金轉嫁，影響租屋族。

蘇建榮今日也親上火線，被問到囤房稅議題，他強調，財政部態度一致，針對非自住房屋的持有稅，有兩個關鍵，一個是稅率，但稅基更為重要。他指出，稅率是全面性，但稅基可反映出各地方差異，在哪個地區、縣市有囤房炒作問題，地方政府評定稅基就應該調高，才能精準打擊。

在督促地方政府方面，蘇建榮表示，經過財政部要求，今年將調整房屋標準單價的桃園市、金門縣，明年將調整的彰化縣，都有善意回應，預計都會朝合理方向調整。

財政部 租屋 地方政府

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