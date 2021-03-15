炒房「紅單」現場轉手套利 國稅局：查到補漏還開罰

遠雄建設在台南歸仁推出大樓預售建案「明日讚」，由於被指涉炒房，遭到內政部等單位聯合稽查，財政部南區國稅局表示，網路上搶房現場有人當場轉售優先購買證明，不僅涉及炒房，如果沒有申報繳稅，也涉及逃漏稅。

南區國稅局表示，針對3月13日媒體報導台南靠近高鐵站預售屋案場千人搶買，該局隔日已與內政部及台南市政府主管單位進行聯合稽查，掌握業者與民眾簽訂優先購買權證明單，如果民眾將證明單轉售或將現場已取號之資格出售，賺取差價，都算是財產交易所得，必須併入取得所得年度申報繳納綜合所得稅，否則一旦被查獲後除補稅外還會處以漏稅罰。

國稅局表示，聯合稽查過程發現業者要求中籤者須提供10萬元支票再開立二聯式「優先購買權證明單」。據媒體報導有領到號碼牌的民眾在現場以19萬元兜售，民眾如確有將該購買權或號碼牌出售，都屬財產交易性質，賺取之差價利潤應課徵個人綜合所得稅，未依規定申報者，國稅局會依法補稅及處以罰鍰。

國稅局呼籲，內政部和國稅局將會密切注意各個建案銷售情形，切實掌握所有交易內容，如有違反相關規定者，將主動通報並配合內政部和地方政府聯合稽查，從源頭遏止房地產炒作歪風，確保租稅公平與居住正義。