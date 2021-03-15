快訊

于美人10年前曝內幕 元配女兒「恨死侯佩岑」

中國工廠包圍戰：緬甸39死「血腥星期天」台灣鞋廠遭殃

台南近高鐵站預售屋案場千人搶買 國稅局也進駐現場

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台南高鐵預售建案「明日讚」前天在歸仁區飯店內抽籤，網路上流傳著千人搶房的照片。圖／取自網路
台南高鐵預售建案「明日讚」前天在歸仁區飯店內抽籤，網路上流傳著千人搶房的照片。圖／取自網路

3月13日，台南靠近高鐵站的預售屋案場千人搶買，南區國稅局今（15）日發布新聞稿，主動表示，當天國稅局有人在現場，並且，隔日與內政部及台南市政府單位聯合稽查。官員說：「逐筆掌握課稅資料。」

「而且從最源頭的號碼牌掌握資料。」官員說，媒體報導當場有人銷售號碼牌，支付10萬元取得號碼牌以19萬元兜售。「只要拿號碼牌與優先購買權證明單」的名字不一樣，可能就是轉手成功，國稅局會追查其財產交易所得。

官員舉例，假設如上述支付案場10萬元，賣19萬元，現賺9萬元，這9萬元就是取得號碼牌者的財產交易所得，明（111）年申報綜合所得稅時要申報該所得。如果沒有申報，是為漏報，要補稅並罰款。

另外，憑號碼牌抽籤而中籤者，會換得二聯式「優先購買權證明單」，憑此證明單可以購買預售屋。官員說，該案場規定，換名範圍限配偶、直系親屬，該證明單不易交易。但買到預售屋後轉手，「國稅局也會從建商處取得交易資料，」核課賣預售屋的財產交易所得。

南區國稅局官員指出，不只高鐵案附近案場，國稅局也會去查核其他案場。

預售屋

延伸閱讀

千人搶預售屋 內政部帶隊稽查

公司固定資產報廢 留意年限

銷售短漏報 不能扣抵稅額

遠雄「明日讚」預售千人搶被盯上 恐挨罰2,500萬

相關新聞

台南近高鐵站預售屋案場千人搶買 國稅局也進駐現場

3月13日，台南靠近高鐵站的預售屋案場千人搶買，南區國稅局今（15）日發布新聞稿，主動表示，當天國稅局有人在現場，並且，...

就是要斤斤計較！這些若未被列入工資 老年年金將差很大

勞保投保薪資是核發各項給付，跟勞工權益有很大關係。勞保局提醒勞工和雇主，包括加班費、績效獎金、全勤獎金，應認定為工資，計入勞保投保薪資。若未列入，恐會影響勞工將來領取老年年金金額，勞工一定要斤斤計較。

新聞中的法律／徵才廣告不實 雇主將挨罰

開春之後，國內轉職潮逐漸湧現，徵才廣告隨處可見，雇主若要招募員工，一定要留意徵才廣告內容是否與公司現況相符、廣告內容有無...

銷售短漏報 不能扣抵稅額

財政部南區國稅局表示，營利事業的進項稅額扣抵或退還，應以「已申報」為前提，若營業人抱持僥倖心態，被稅局查到短漏報銷售額時...

公司固定資產報廢 留意年限

國稅局表示，營利事業的固定資產報廢時，應留意是否已屆耐用年數，報廢程序會因此有所差別。若使用期滿，雖無須向國稅局辦理報備...

囤房稅仍在研議 現階段緊盯地方核實調整稅基

行政院拍板先祭出房地合一修法，至於「囤房稅」，財政部表示，仍在進行研議，列為2年內中長期打炒房措施；現階段已先提高房屋稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。