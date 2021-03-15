台南近高鐵站預售屋案場千人搶買 國稅局也進駐現場

3月13日，台南靠近高鐵站的預售屋案場千人搶買，南區國稅局今（15）日發布新聞稿，主動表示，當天國稅局有人在現場，並且，隔日與內政部及台南市政府單位聯合稽查。官員說：「逐筆掌握課稅資料。」

「而且從最源頭的號碼牌掌握資料。」官員說，媒體報導當場有人銷售號碼牌，支付10萬元取得號碼牌以19萬元兜售。「只要拿號碼牌與優先購買權證明單」的名字不一樣，可能就是轉手成功，國稅局會追查其財產交易所得。

官員舉例，假設如上述支付案場10萬元，賣19萬元，現賺9萬元，這9萬元就是取得號碼牌者的財產交易所得，明（111）年申報綜合所得稅時要申報該所得。如果沒有申報，是為漏報，要補稅並罰款。

另外，憑號碼牌抽籤而中籤者，會換得二聯式「優先購買權證明單」，憑此證明單可以購買預售屋。官員說，該案場規定，換名範圍限配偶、直系親屬，該證明單不易交易。但買到預售屋後轉手，「國稅局也會從建商處取得交易資料，」核課賣預售屋的財產交易所得。

南區國稅局官員指出，不只高鐵案附近案場，國稅局也會去查核其他案場。