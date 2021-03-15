銷售短漏報 不能扣抵稅額

經濟日報 / 記者翁至威╱台北報導

財政部南區國稅局表示，營利事業的進項稅額扣抵或退還，應以「已申報」為前提，若營業人抱持僥倖心態，被稅局查到短漏報銷售額時才提出進項憑證，此時在計算漏稅額時，就不能從這次短漏報的銷項稅額中扣抵。

南區國稅局轄內有一家汽車零件批發商甲公司，銷售貨物短漏開銷售額500萬元，銷項稅額為25萬元，被國稅局查獲後，甲公司才急急忙忙提出汽車零件製造商乙公司所開立的統一發票400萬元（進項稅額20萬元），希望扣抵銷項稅額，主張漏稅額為5萬元。

不過國稅局指出，依規定，甲公司未依規定申報被稽徵機關查獲，此時再提出的進項稅額就不能扣抵銷項稅額，甲公司仍應以25萬元為漏稅額，計算補稅及裁罰。

國稅局表示，營業稅法訂得很清楚，營業人不論有無銷售額，都應按期申報營業稅並檢附相關文件，以免影響權益。

國稅局 營業稅 汽車零件

延伸閱讀

1400元紓困金周末陸續入帳 民眾使用Get My Payment可查看

男抱怨中21張發票遭國稅局約談！網揪亮點打臉：被查正常

企業辦理扣繳 常見四疏失

適用擴大書審 賣房核實認定

相關新聞

新聞中的法律／徵才廣告不實 雇主將挨罰

開春之後，國內轉職潮逐漸湧現，徵才廣告隨處可見，雇主若要招募員工，一定要留意徵才廣告內容是否與公司現況相符、廣告內容有無...

銷售短漏報 不能扣抵稅額

財政部南區國稅局表示，營利事業的進項稅額扣抵或退還，應以「已申報」為前提，若營業人抱持僥倖心態，被稅局查到短漏報銷售額時...

公司固定資產報廢 留意年限

國稅局表示，營利事業的固定資產報廢時，應留意是否已屆耐用年數，報廢程序會因此有所差別。若使用期滿，雖無須向國稅局辦理報備...

囤房稅仍在研議 現階段緊盯地方核實調整稅基

行政院拍板先祭出房地合一修法，至於「囤房稅」，財政部表示，仍在進行研議，列為2年內中長期打炒房措施；現階段已先提高房屋稅...

上市櫃違反勞基法 5月起將加重罰鍰

勞動部修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，5月起，凡上市上櫃公司或實收資本額超過1億元以上的事業單位，若未依勞基法...

【專家之眼】蔡政府反對囤房稅 理由荒誕無稽

行政院會11日討論房地稅制改革，決議暫不處理在野黨力推的囤房稅，讓多數買不起房的國人相當失望。更誇張的是，政府官員為維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。