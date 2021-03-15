銷售短漏報 不能扣抵稅額

財政部南區國稅局表示，營利事業的進項稅額扣抵或退還，應以「已申報」為前提，若營業人抱持僥倖心態，被稅局查到短漏報銷售額時才提出進項憑證，此時在計算漏稅額時，就不能從這次短漏報的銷項稅額中扣抵。

南區國稅局轄內有一家汽車零件批發商甲公司，銷售貨物短漏開銷售額500萬元，銷項稅額為25萬元，被國稅局查獲後，甲公司才急急忙忙提出汽車零件製造商乙公司所開立的統一發票400萬元（進項稅額20萬元），希望扣抵銷項稅額，主張漏稅額為5萬元。

不過國稅局指出，依規定，甲公司未依規定申報被稽徵機關查獲，此時再提出的進項稅額就不能扣抵銷項稅額，甲公司仍應以25萬元為漏稅額，計算補稅及裁罰。

國稅局表示，營業稅法訂得很清楚，營業人不論有無銷售額，都應按期申報營業稅並檢附相關文件，以免影響權益。