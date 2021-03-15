公司固定資產報廢 留意年限

國稅局表示，營利事業的固定資產報廢時，應留意是否已屆耐用年數，報廢程序會因此有所差別。若使用期滿，雖無須向國稅局辦理報備，但仍應保留證明文件證明實質報廢，才可認列報廢損失；若未達耐用年數提前報廢，除非可提出會計師查核簽證報告等證明文件，否則應事前報請國稅局核備。

財政部台北國稅局表示，固定資產使用期滿後想報廢，若廢料售價收入不足預留殘價，不足額度可列為當年度損失；若超過預留殘價者，則要列為當年度收益。

南區國稅局指出，固定資產使用期滿、折舊足額後報廢，雖依財政部函釋，無須向稽徵機關辦理報備，但公司仍應記得保留證明文件，證明確實有報廢事實，才可列報廢損失，常見文件像是報廢前後照片或影片、雇工清運過程、相關出售收入憑證、回收業者單據等。

台北國稅局舉例，實務上曾有某甲公司106年度營所稅結算申報案件中，列報已達耐用年限的機器設備報廢損失，以為使用期滿無須報備，也就完全沒準備相關證明文件，結果被國稅局全數否准。甲公司雖不服、提出復查，但國稅局仍要求舉證，復查遭到駁回。

官員表示，曾發現公司列報已達耐用年限固定資產的報廢損失，結果只是將這項資產從財產目錄中除帳，實際上仍繼續使用或閒置，並未實質報廢，就不能列報廢損失，國稅局將剔除補稅。

而假如固定資產尚未達到使用年限，就因為搬遷等特殊情況須提前毀滅或廢棄，南區國稅局表示，可以資產未折減餘額列為當年度損失，若有出售廢料收入也要列為收益，並提供證明文件，例如會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告等，來核實認定。

但如無法取得前述證明文件時，記得應在報廢事前向國稅局核備，降低未來徵納雙方爭議。

國稅局提醒營利事業留意，報廢固定資產應注意申報要件並保存相關證明文據，以供國稅局查核認定，另外報廢資產如有以廢料出售的情形，出售收入更別忘了要列入收益申報。