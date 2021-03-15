新聞中的法律／徵才廣告不實 雇主將挨罰

開春之後，國內轉職潮逐漸湧現，徵才廣告隨處可見，雇主若要招募員工，一定要留意徵才廣告內容是否與公司現況相符、廣告內容有無不實，以免誤觸《就業服務法》第5條不實徵才廣告規定，違反者，最高可罰150萬元。

北市勞動局經常接獲民眾投訴，說某公司規模明明沒有30人，卻標註自己是百人企業；又或者標註提供三節、生日禮金、員工旅遊等福利制度來吸引求職者，但錄取後卻完全沒有這回事；又或者是招募內勤行政人員，之後又被要求做業務行銷的工作，這些都可能涉及徵才廣告內容不實。

依照《就業服務法》第5條第2項第1款規定，雇主招募或僱用員工，不得刊登不實的廣告或揭示，如果違反，就會被處以30萬元至150萬元罰鍰。

為避免雇主不熟悉法令、同時也為求職者把關，北市勞動局每年皆會瀏覽、查察各大網路求職平台的徵才廣告，針對有異常徵才廣告的公司主動輔導，要求公司及時改善。

如果有勞工朋友，遇到惡意欺騙的企業或老闆，可將應徵的職缺頁面、面試表格或勞動契約等文件留存作為佐證，向勞動主管機關提出爭議調解或反映公司不實徵才，讓政府協助勞工爭取相關權益。

另外，北市勞動局近期還接獲民眾陳情表示，因小孩生病發燒，需親自照顧，於是向公司請家庭照顧假，卻被公司視為缺勤，慘遭扣除全勤獎金。雇主此舉已違反《性別工作平等法》，若經查證屬實，將會開罰2萬至30萬元的罰鍰。

依《性別工作平等法》第20條規定，受僱者的家庭成員，若因預防接種或發生嚴重疾病、其他重大事故時，須親自照顧，得請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年以七日為限，雇主不可以拒絕、也不得視為缺勤，進而影響其全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

若雇主逕自認定勞工缺勤，或因此有扣除全勤獎金等不利處分，經查證屬實，可依違反《性別工作平等法》第21條、第38條之規定，將開罰2萬至30萬元罰鍰。

雖然《性別工作平等法》施行細則第13條規定，受僱者請家庭照顧假時，雇主可要求提出相關「證明文件」，但關於證明文件的形式，法無明文，因此，只要能證明受僱者有需要親自照顧家屬的事實即可。

為增進民眾及公司行號，認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平等法》議題，歷年來編製的相關專刊及宣導摺頁，北市勞動局已放置在勞動局網站（https://bola.gov.taipei）/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區，民眾可以上網參閱，以了解並維護自身權益。

（本文由台北市勞動局長陳信瑜口述，記者楊文琪採訪整理）