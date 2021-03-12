不推囤房稅 財政部提五大理由

「打炒房」政策進入稅制攻防，財政部今（12）日表示，基於五大理由，推動「房地合一稅」而不推動「囤房稅」，才是有利於遏止房市炒作的合理做法。

首先，財政部指出，若要推動囤房稅，將面臨「囤房」定義的問題，現行的囤房稅，是指房屋稅當中，針對「非自住」的住家用房屋所適用的稅率，而且目前是由各縣市分別歸戶、按自訂稅率課徵，否則如果台北市與台東縣的房屋按相同標準課稅，恐怕引發爭議，戶數計算的複雜度也高。

第二項理由，則是在於房屋稅容易轉嫁給房客，財政部表示，租屋市場的房東多為相對優勢，如果對房屋課徵較高持有稅，將提高房東持有成本，房東可能將稅負轉嫁給房客，甚至加碼轉嫁，反而導致租金上漲，對剛就業青年或經濟弱勢不利。

第三項理由，在於城鄉房屋價格差距大，財政部表示，台北市一間房屋可能價值上億元，超過南部數間房屋的總價值，訂定全國統一標準不易。

第四，財政部指出，對於資金雄厚的屋主，增加持有稅也無法促使其釋出房屋，未必能增加市場房屋供給量。

第五，參考國際經驗，財政部認為，像南韓曾經實施25輪打房政策，加重持有稅的做法，對抑制房價及囤房的效果不彰。

財政部強調，最近行政院「健全房地產市場方案」多管齊下，包括金融監管、不動產管理及租稅政策措施，分短、中長期循序漸進推動，囤房稅屬於中長期措施，未來還要從統計資料中精確分析，審慎蒐集各界意見評估，才能落實居住正義，並防杜不當炒作及投機行為。