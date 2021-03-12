快訊

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為「她」

房地合一稅2.0恐上路 代銷：打炒房「房價也回不去」

不推囤房稅 財政部提五大理由

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

「打炒房」政策進入稅制攻防，財政部今（12）日表示，基於五大理由，推動「房地合一稅」而不推動「囤房稅」，才是有利於遏止房市炒作的合理做法。

首先，財政部指出，若要推動囤房稅，將面臨「囤房」定義的問題，現行的囤房稅，是指房屋稅當中，針對「非自住」的住家用房屋所適用的稅率，而且目前是由各縣市分別歸戶、按自訂稅率課徵，否則如果台北市與台東縣的房屋按相同標準課稅，恐怕引發爭議，戶數計算的複雜度也高。

第二項理由，則是在於房屋稅容易轉嫁給房客，財政部表示，租屋市場的房東多為相對優勢，如果對房屋課徵較高持有稅，將提高房東持有成本，房東可能將稅負轉嫁給房客，甚至加碼轉嫁，反而導致租金上漲，對剛就業青年或經濟弱勢不利。

第三項理由，在於城鄉房屋價格差距大，財政部表示，台北市一間房屋可能價值上億元，超過南部數間房屋的總價值，訂定全國統一標準不易。

第四，財政部指出，對於資金雄厚的屋主，增加持有稅也無法促使其釋出房屋，未必能增加市場房屋供給量。

第五，參考國際經驗，財政部認為，像南韓曾經實施25輪打房政策，加重持有稅的做法，對抑制房價及囤房的效果不彰。

財政部強調，最近行政院「健全房地產市場方案」多管齊下，包括金融監管、不動產管理及租稅政策措施，分短、中長期循序漸進推動，囤房稅屬於中長期措施，未來還要從統計資料中精確分析，審慎蒐集各界意見評估，才能落實居住正義，並防杜不當炒作及投機行為。

財政部 房東 房屋稅

延伸閱讀

政院拍板房地合一2.0打炒房 房仲：民眾比較中意這招

為何不推囤房稅 蘇貞昌：憂房東藉機漲價影響租屋族

綠內部無共識 囤房稅破局

囤房稅喊卡 張金鶚難認同

相關新聞

稅稅唸學堂／5月要報房屋財產交易所得 實價申報還是設算申報好？

去（109）年賣房適用舊制（土地交易所得不課稅）的民眾，今年5月申報綜合所得稅時要填寫房屋財產交易所得，而這一項所得正是財政部和國稅局的查稅重點。不少人困擾：實價申報好？還是設算申報好？

隔代繼承踩雷！他一個錯誤作法慘失5000萬

高齡化社會來臨，不少人父親過世時，自己也已六七十歲，為免麻煩，乾脆放棄繼承，老父遺產直接轉由下一代孫子輩繼承。地政士說，...

【總編開箱】打擊投機變打擊投資 實現居住正義不是這樣就好

行政院會昨天（11日）通過「所得稅法」部分條文修正草案，通過「房地合一稅2.0」版。對一般民眾最有感的是，新制上路後，五年內賣屋的人幾乎統統歸類於「短期」持有，要被課以35%的重稅。現階段房產政策可說是從打擊「投機」，變成打擊「投資」，看起來政府對居住正義做出表態也有了動作，但要真正實現「住者有其屋」，還有很多工作要做...

綠內部無共識 囤房稅破局

在野黨陸續推出囤房稅草案，行政院始終按兵不動，本周一卻突然傳出要出行政院版本，包括囤房稅兩套劇本。但兩天後，財政部長蘇建...

在家照顧失能長輩 可列扣

即便未使用長照服務，在家自行照顧失能長輩，還是可以適用長照扣除額。高雄國稅局指出，如果失能長輩沒有身心障礙相關證明文件，...

預售屋交易 納房地合一稅2.0

行政院會昨天通過「房地合一所得稅二點○」草案，延長個人短期交易房地持有適用稅率期間，但確定暫不推出「囤房稅」。行政院發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。