前二月稅收2,663億元 創高

股市熱帶動稅收成長，財政部昨（11）日公布最新稅收統計，前二月累計稅收2,663億元，年增14.8%，創歷年同期新高。其中包括證券交易稅、營業稅、關稅等三項稅目，前二月稅收也都刷新同期紀錄，尤其證交稅表現最佳，持續成為挹注稅收最大功臣。

去年以來證交稅受到股市動能強勁拉抬，不斷寫下新紀錄。財政部統計處副處長陳玉豐表示，2月雖適逢春節，交易天數減少，但證交稅仍舊寫下好成績，已是連續17個月正成長。

從證交稅累計稅額來看，前二月入帳340億元，創下新高。此外，前二月平均每日成交值4,169億元，也同樣創歷史紀錄，可見股市強強滾，持續為國庫帶來豐厚稅收。

前二月營業稅、關稅也同創新高，值得注意的是，兩項稅收增加都與進口機械及電機設備稅額增加有關，一定程度代表資本設備進口增加，台商、外商投資持續落實，後續可持續觀察。國內產銷活動、景氣升溫，也是營業稅增加的原因。

不過，同樣與經濟活動有連動關係的娛樂稅，前二月約2.8億元，年減14.2%。陳玉豐表示，觀察各項稅源，前二月以職業表演部分減少近2,000萬元最多，其次KTV也減少1,400多萬元；從地區來看，以桃園市減少約1,860萬元最多，主因職業表演活動受限無法舉辦。

車市方面，今年前二月國產新車掛牌數年增34.5%，進口車僅年增0.2%，國產車買氣極盛；若觀察高價車市場，從特銷稅（俗稱奢侈稅）來看，高價小客車稅額增加逾兩成，買氣也不錯。

展望稅收，陳玉豐表示，台灣防疫不錯，消費市場也算穩定，廠商投資動能延續，對稅收是利多，不過全球疫情影響還不確定，是較難掌控的因素，全年稅收在5、6月所得稅、房屋稅等大宗稅收入帳後，整體稅收趨勢會更明朗。