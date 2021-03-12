房地合一稅2.0 重擊預售屋

行政院院會昨（11）日通過「房地合一稅2.0」草案，延長境內個人、法人短期持有期間至五年以內，「囤房稅」修法則暫不推動。此次修法是為防堵炒作及規避稅負，由於預售屋交易是哄抬房價重要因素之一，因此將預售屋交易納入房地合一課稅。

房產業界指出，由於預售屋交屋期通常為兩到三年，等於未來只要預售屋換約交易，很有可能就會被課以45%、35%重稅，預售屋市場衝擊最大。

行政院長蘇貞昌受訪時強調 ，本次修法就是要針對短買短賣，遏止藉炒作房屋賺取暴利，要用稅制手段，盼勿炒房。

行政院政務委員龔明鑫強調，房地合一稅2.0方案較不會殃及無辜，且對自住、建商、商辦影響很小，本次修正加重炒作機會成本，是遏止短期炒作，針對大家覺得不公平的部分加以遏止。財政部長蘇建榮表示，本次修正盡量縮小打擊面，打擊特殊短期炒作，並將股權交易也納入，讓房地產市場更健全。

「房地合一稅2.0」草案將列為立院本會期優先法案，至於實際上路時間，將視立法院審議情況，由行政院決定。行政院院會通過的修正方案是，將短期交易定義為五年以內，針對境內個人持有房地交易，修改為兩年以內稅率45%、逾兩年未逾五年35%、逾五年未逾十年20%、十年以上維持15%；非境內個人為兩年以內45%、逾兩年35％。

針對營利事業，也修正短期期間至五年以內。境內營利事業持有兩年以內，修改為適用45%、逾兩年未逾五年35%、逾五年20%；境外營利事業持有兩年以內45%、逾兩年35%。

本次修正增訂兩項樣態，視為房地產交易，納入房地合一課稅。第一，是交易預售屋與其座落基地；第二，是符合一定條件的股權交易，不過本項排除上市、上櫃及興櫃公司的股票交易。蘇揆說，此為遏止利用公司股權買賣房屋，來規避高稅率的不當交易、投機行為。

至於預售屋、成屋持有時間是否合併計算？財政部表示，兩種各自計算。例如買預售屋，兩年後取得成屋，持有成屋一年後交易，此時持有時間計算不是三年，而是僅一年，稅率為45%。

本次修正房地交易適用條款可維持適用20%稅率者，包含：個人非自願因素，如調職、非自願離職；個人自有土地與建商合建者；建商蓋房後首次移轉。此外，自住房地持有並設籍逾六年的交易仍維持10%稅率、免稅額度400萬元。

至於日出條款，目前有兩種方案，包括自2022年起取得房地，或是回溯至2016年起適用，不過最後確切施行日，仍待行政院定之。

「囤房稅」修法部分，行政院發言人羅秉成表示，推動囤房稅可能產生轉嫁效應，經試算，若囤房稅適用於持有四房以上者，最多可能會有78萬戶承租戶受影響。蘇建榮也說，囤房定義非常複雜，恐會打擊到無辜，例如繼承、持分等。根據南韓經驗，囤房稅效果會反映到房租，南韓打房20多次，房價沒降、房租還一直漲，若如此，怎可讓剛進勞動市場的年輕人承擔此結果。