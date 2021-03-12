企業獲保險理賠 列其他收入

產險是企業因應不可抗力災害的好夥伴，但要留意稅務方面的規定。北區國稅局表示，企業領到保險理賠，多半必須將理賠款列入當年度的「其他收入」，如果不慎漏列，搞不好還會遭補稅加罰。

從事工業生產相關的企業，通常會向保險公司投保產險，確保在不可抗力的災害損失發生時，可以降低其特定風險。

官員表示，保險公司都有盡責通報，在理賠發生後，會向國稅局通報理賠情形與金額。

官員說，可是在國稅局處理案件的實務上，常常發生企業遇到損失，卻只有將受損項目列報費用或損失，而沒有將保險公司的理賠款列為「其他收入」當中，道致漏報所得額，遭國稅局補稅並予以處罰。

最近查核便發現一個案例，官員指出，前陣子保險公司通報，有間公司於2018年度取得保險理賠金49萬元，但該公司沒有列報收入，被國稅局核定短漏報49萬元所得，補稅加處罰。

那間公司也喊冤，負責人表示，當時廠房發生火災，公司蒙受高額損失，保險公司給付的理賠金額，也只是補償一小部分損失，公司沒有因為火災而獲得利益，所以才沒列報相關收入。

官員說，在稽徵的實務上，該公司如果損失、收入都沒有列報，考量到損失通常大於理賠，國稅局多半也不會深究。

然而該公司既然已經列報火災相關損失，保險理賠金作為相應的收入，理應要誠實提出，國稅局才能正確認列損失金額，因此最後還是予以補稅，並依裁罰倍率表加罰。