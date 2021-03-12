遺產一站式查詢 擴大服務

財政部自2020年7月全面實施單一窗口查詢金融遺產便民服務，民眾申報遺產稅，要查詢離世親人的金融遺產時，不必來回奔波，只要前往稽徵機關就能一站搞定。財政部統計，上路以來，累計超過4.6萬件申請案，受理查調筆數近32萬筆，其中以查詢銀行帳戶、壽險保單、股票為大宗。

財政部也宣布，原本民眾只能在國稅局相關窗口查詢，自今年3月15日起，將擴大至六都地方稅稽徵機關也能提供這項服務，服務範圍更廣、更方便。

賦稅署表示，民眾只要備齊身分證明、被繼承人死亡證明及申請人與被繼承人關係證明等文件，即可就近前往各地區窗口全功能櫃檯申請，無法親自臨櫃申請者，也可檢具委託書及身分證明文件，委託他人代為申請。